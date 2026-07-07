Teherānā pirmdien uz bijušā Irānas augstākā līdera Alī Hāmenejī bēru procesiju sapulcējās miljoniem cilvēku.
Hāmenejī tika nogalināts ASV un Izraēlas triecienos 28. februārī, un viņa bēres sākotnēji bija plānotas martā, bet Irānas varasiestādes tās atlika kara dēļ. Hāmenejī tiks apglabāts 9. jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Pēc Alī Hāmenejī nāves par Irānas augstāko līderi tika iecelts viņa dēls Modžtaba Hāmenejī, kurš pats tika ievainots gaisa triecienos, kuros gāja bojā viņa tēvs un daudzas citas Irānas amatpersonas. Modžtaba Hāmenejī kopš uzbrukuma nav bijis redzams publiski un visus rīkojumus amatpersonām un varasiestādēm nodevis rakstiski.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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