Klajā nāk dziedātāja Andra Ērgļa ieskaņota dziesma "Ieelpa", kuras mūzikas autors ir leģendārās grupas "Līvi" agrākais dalībnieks Tomass Kleins. Dziesmas vārdus sarakstījis liepājnieks Ivars Sudmalis.
Jaunā dziesma "Ieelpa" vienlaikus ir arī aicinājums atbalstīt tās autoru Tomasu Kleinu, kurš pēc smagas slimības un pārciestas operācijas jau ilgāku laiku ar rehabilitācijas palīdzību cenšas atgūt darba spējas un atgriezties ierindā. Kamēr mūziķim nav fizisku iespēju uzstāties un gūt ienākumus, ko ieguldīt rehabilitācijas pakalpojumu segšanā, katra palīdzība un atbalsts var būt ļoti nozīmīgs.
Viens no Tomasa ienākumu avotiem ir autoratlīdzība un izpildītāja atlīdzība par darbiem, kas radīti kopā ar grupām "Līvi", "Saldās sejas", "Cacao" un "Fomins un Kleins". Tāpēc, izdodot šo dziesmu, Tomasu pārstāvošā izdevniecība "MicRec" aicina medijus atbalstīt mūziķi un dziesmu autoru, atskaņojot viņa dziesmas radio un televīzijā, kā arī aicina mūziķus iekļaut Tomasa Kleina dziesmas savos koncertos.
Ja kāds vēlas privāti ziedot līdzekļus Tomasa atlabšanai, vispirms jāraksta uz info@micrecmusic.lv, lai saņemtu papildu informāciju.
Andris Ērglis: "Kad Guntars Račs mani uzaicināja piedalīties šīs dziesmas ierakstā, nemaz nedomājot, piekritu. Pirmkārt, lai palīdzētu un atbalstītu Tomasu, otrkārt, mani personiski ļoti uzrunā dziesmas vēstījums.
Kā kolēģis un mūziķis varu teikt, ka māksliniekam nav nekā svarīgāka par skatuvi.
Kamēr Tomass krāj spēkus skatuvei, mēs — kolēģi varam emocionāli palīdzēt un strādāt pie viņa dziesmām. Dziesmai ir tiešām skaista melodiskā līnija, un man ir patiess prieks to nest pie klausītājiem."
Guntars Račs: "Tomass ir lielisks dziesmu autors un ģitārists. Viens no Liepājas rokmūzikas vecās skolas vadošajiem mūziķiem. Ticu, ka mēs visi kopā varam viņam palīdzēt atgriezties uz skatuves. Viņš ir cīnītājs, kurš nav pieradis lūgt palīdzību, tāpēc mēs to darām viņa vietā."
Jaunās dziesmas "Ieelpa" teksta autors Ivars Sudmalis par dziesmu saka: "Dziesma ir par dzīvību. Mēs šajā pasaulē ienākam ar pirmo ieelpu. Ar pirmo brēcienu. Ar pirmo pieskārienu. To arī centos atspoguļot savā stāstījumā."
Dziesmu producējis Gints Stankevičs, un ierakstā piedalījušies Ivars Sudmalis (taustiņi), Jānis Narkevics Jr. (ģitāra) un Kristaps Pucens (bungas).
Dziesmas video versiju veidojis Kaspars Dvinskis.
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