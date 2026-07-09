ASV prezidents Donalds Tramps izpelnījies kritiku pēc tam, kad savā platformā "Truth Social" publicēja foto un video materiālus, pasniedzot tos kā kadrus no jaunākajiem ASV triecieniem Irānai. Vēlāk noskaidrojās, ka vismaz daļa publicēto materiālu nav uzņemti šo notikumu laikā, vēsta "The Daily Beast".
Telekanāla CNN raidījuma vadītāja Erina Bērneta tiešraidē norādīja, ka viens no Trampa publicētajiem attēliem patiesībā ir 2025. gada jūnijā uzņemta fotogrāfija no Izraēlas trieciena Šahrānas naftas bāzei Teherānā. Tramps šo attēlu pārpublicēja, pievienojot komentāru, ka tas esot atriebības trieciens pēc Irānas uzbrukumiem kuģiem Hormuza šaurumā, bet vēlāk to publicēja atkārtoti jau bez teksta.
Attēlu sākotnēji publicēja konts "Open Source Intel", kas vēlāk atzina kļūdu un precizēja, ka fotogrāfija kļūdaini tikusi attiecināta uz jaunākajiem notikumiem. Konts norādīja, ka neprecīzā informācija jau paspēja izplatīties, pirms tika publicēts labojums, un sākotnējais ieraksts vēlāk tika dzēsts.
To pašu attēlu pārpublicēja arī Baltais nams, izmantojot Trampa pievienoto komentāru.
Līdztekus šim ierakstam Tramps publicēja vēl vairākus video un fotogrāfijas, kuros, pēc viņa teiktā, redzami jaunākie ASV triecieni Irānā.
Jau vēstīts, ka ASV armija ceturtdien paziņoja, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuza šaurumu.
ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM), kuras pārziņā ir militārās operācijas Tuvo Austrumu reģionā, paziņoja, ka šo uzbrukumu nolūks ir ierobežot Irānas spējas "apdraudēt kuģošanas brīvību" Hormuza šaurumā.
"ASV uzskata, ka Irāna ir atbildīga par neseno neattaisnoto agresiju pret komerciālo kuģu satiksmi un civilām apkalpēm, kas brīvi kuģo vitāli svarīgajā starptautiskajā ūdensceļā,"
teikts CENTCOM paziņojumā platformā "X".
ASV militārpersonas paziņoja, ka pēdējos uzlidojumos tika trāpīts aptuveni 90 Irānas militārajiem mērķiem, tostarp gaisa aizsardzības sistēmām, raķešu un bezpilota lidaparātu noliktavām, kā arī citiem objektiem.
Irānas ziņu aģentūra "Mehr" vēstīja, ka ostas pilsētās Bandarabasā, Konarakā un Čabaharā bija dzirdami sprādzieni.
Jaunie triecieni notika gandrīz diennakti pēc tam, kad ASV trāpīja vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, atbildot uz Irānas uzbrukumiem komerciālajiem kuģiem Hormuza šaurumā vai tā tuvumā.
ASV prezidents Donalds Tramps iepriekš bija paziņojis, ka ASV bruņotie spēki trešdienas vakarā varētu atkal uzbrukt Irānai.
Tramps tomēr prognozēja, ka jaunais karadarbības uzliesmojums ātri beigsies, un atstāja atvērtas durvis tālākām sarunām.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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