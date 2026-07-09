ASV armija ceturtdien paziņoja, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuza šaurumu.
ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM), kuras pārziņā ir militārās operācijas Tuvo Austrumu reģionā, paziņoja, ka šo uzbrukumu nolūks ir ierobežot Irānas spējas "apdraudēt kuģošanas brīvību" Hormuza šaurumā.
"ASV uzskata, ka Irāna ir atbildīga par neseno neattaisnoto agresiju pret komerciālo kuģu satiksmi un civilām apkalpēm, kas brīvi kuģo vitāli svarīgajā starptautiskajā ūdensceļā," teikts CENTCOM paziņojumā platformā "X".
ASV militārpersonas paziņoja, ka pēdējos uzlidojumos tika trāpīts aptuveni 90 Irānas militārajiem mērķiem, tostarp gaisa aizsardzības sistēmām, raķešu un bezpilota lidaparātu noliktavām, kā arī citiem objektiem.
Irānas ziņu aģentūra "Mehr" vēstīja, ka ostas pilsētās Bandarabasā, Konarakā un Čabaharā bija dzirdami sprādzieni.
Jaunie triecieni notika gandrīz diennakti pēc tam, kad ASV trāpīja vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, atbildot uz Irānas uzbrukumiem komerciālajiem kuģiem Hormuza šaurumā vai tā tuvumā.
ASV prezidents Donalds Tramps iepriekš bija paziņojis, ka ASV bruņotie spēki trešdienas vakarā varētu atkal uzbrukt Irānai.
Tramps tomēr prognozēja, ka jaunais karadarbības uzliesmojums ātri beigsies, un atstāja atvērtas durvis tālākām sarunām.
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Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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