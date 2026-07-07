Pasaules kausa kaislību pilnbriedā sezonas nozīmīgākais posms klāt arī Latvijas spēcīgākajiem futbola klubiem.
"Rīga" UEFA Čempionu līgas kvalifikāciju sāks šovakar Erevānā ar cīņu pret "Ararat-Armenia". Sākums 19.00, tiešraide kanālā TV4.
Futbolā ar naudu nemētājas
Rīgai pretī stāsies klubs ar neilgu, bet notikumiem bagātu vēsturi – 2017. gadā to dibināja politiķis un uzņēmējs Rubens Hairapetjans, kurš tobrīd bija Armēnijas Futbola federācijas prezidents, nosaucot par "Avan Academy". Jau tā gada nogalē vienību pārņēma valsts bagātākais cilvēks, miljardieris un politiķis Samvels Karapetjans, kurš to pārsauca par "Ararat Moskva". Karapetjans lauvas tiesu kapitāla sapelnījis ar dažādiem biznesiem Krievijā, taču arī dzimtenē viņa rokās ir nozīmīgi uzņēmumi, piemēram, "Armēnijas elektrotīkli". Pērn Karapetjans Armēnijā tika apcietināts apsūdzībā par aicinājumu gāzt valsts varu. Viņš ir pērn dibinātās prokrieviskās partijas "Stiprā Armēnija" līderis, nupat jūnijā notikušajās vēlēšanās tā ieguva otro vietu ar 23 procentiem balsu, bet praktiski puse armēņu atbalstīja premjerministra Nikola Pašinjana politisko spēku.
Atgriežoties pie futbola – 2018. gada vasarā Armēnijas spēcīgākajā līgā klubs iesoļoja ar pašreizējo nosaukumu "Ararat-Armenia" un pirmajās divās sezonās izcīnīja divus čempionu titulus, bet pie trešā zelta tika šajā pavasarī. Iepriekšējās trijās vasarās UEFA Konferences līgas kvalifikācijā allaž pārvarēta viena kārta. Vienīgā tikšanās Eirokausos ar Baltijas klubiem armēņiem bijusi neveiksmīga, pirms četriem gadiem piekāpjoties Igaunijas "Paide".
Armēnijā jaunā sezona startēs jūlija izskaņā, "Ararat-Armenia" aizvadījusi divas pārbaudes spēles, abām noslēdzoties neizšķirti.
Par spīti tik turīgam īpašniekam, naudā futbola komanda nepeldas, spēlētāju kopējā tirgus vērtība ir nepilni deviņi miljoni eiro, "Rīgai" šī summa ir 15,5 miljoni, un tieši Latvijas čempione ir gaidāmā dueļa neliela favorīte.
Otrajā kārtā uzvarētāji divu spēļu summā tiksies ar "Floriana" (Malta) vai "Shamrock Rovers" (Īrija).
"RFS" un "Liepājai" blāvs sniegums
Virslīgā otrajā vietā esošā "Rīga" Eirokausos iesoļoja ar drošu 3:0 uzvaru pret "Jelgavu", bet krietni domīgāku ainu radīja līdere "RFS", kurai paveicās ar neizšķirtu 1:1 pret "Audu". UEFA Konferences līgas kvalifikācijas pirmo kārtu "RFS" sāks ceturtdien Belfāstā pret Ziemeļīrijas trešo spēcīgāko klubu "Glentoran", kas starptautiskajā arēnā kopumā spēlējusi ļoti pieticīgi, vien retu reizi spējot pārvarēt vienu kārtu. 2008. gadā UEFA kausā šo klubu pārspēja "Liepājas metalurgs" (1:1, 2:0).
Vēl bažīgāks noskaņojums noteikti ir "Liepājas" nometnē pirms tikšanās ar Melnkalnes līgā ceturtajā vietā finišējušo "Dečič". Liepājnieki ar 1:3 viesos zaudēja "Daugavpilij" un tabulā ieņem nedrošu ceturto vietu. "Dečič" pirms diviem gadiem izcīnīja savu vienīgo zeltu. Konferences līgā pērn un aizpērn pārvarēta viena kārta. Pirmā spēle ceturtdien notiks Liepājā.
"Auda" Konferences līgu sāks 23. jūlijā ar kvalifikācijas otro kārtu, tiekoties ar Rumānijas "FCSB".
Iesaistās arī Tramps
Pasaules kausā šovakar ar Argentīnas – Ēģiptes (19.00) un Šveices – Kolumbijas (23.00) tikšanos noslēgsies astotdaļfināli. Šajā kārtā apstājās Brazīlija, ar 1:2 piekāpjoties Norvēģijai. Brazīliešu galvenā trenera Karlo Ančeloti plāns atdot bumbu pretiniekiem nebija slikts – radītajos momentos viņa padotajiem pārsvars, taču pietrūka aukstasinības realizācijā. Neiesists 11 metru soda sitiens mača sākumā (Brunu Gimaraešs, kurš karjerā bija izpildījis tikai trīs pendeles, visas gan precīzas), neizmantots izgājiens vienatnē pret vārtsargu (Endriks). Bet norvēģu džokers Ērlings Holanns spēles izskaņā guva divus vārtus. Brazīlijas izlases vārtu rekordists Neimars uz atvadām no starptautiskā futbola atbildēja ar trāpītu pendeli un asarām. Tagad Norvēģija tiksies ar Angliju, kas pret Meksiku arī spēlēja no otrā numura pozīcijas, bet uzvarēja ar 3:2. Ceturtdaļfināli ceturtdien sāksies ar Francijas un Marokas maču (23.00).
Vakarnakt ASV astotdaļfinālā duelējās ar Beļģiju, un šī tikšanās tika apspriesta arī Baltajā namā Vašingtonā. Dienu pirms spēles ASV prezidents Donalds Tramps zvanījis FIFA vadītājam Džanni Infantino, lai mājinieku uzbrukuma līderim Folarinam Balogunam atceltu vienas spēles diskvalifikāciju par sarkano kartīti pret Bosniju un Hercegovinu. Šāda prakse tiek piekopta ļoti reti, un – tavu brīnumu – šis bija tas gadījums. Tramps pēcāk sociālajos tīklos slavēja FIFA par taisnīgu rīcību, bet daudzas futbola autoritātes to nosaukušas, maigākais, par nekorektu soli un bīstamu precedentu.
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