360 ziņas liecina – lai gan katrs politiskais spēks Saeimas vēlēšanām piecos vēlēšanu apgabalos var pieteikt līdz 125 deputātu kandidātiem, šogad šo iespēju izmantojusi tikai puse partiju. Eksperti norāda, ka tas iezīmē grūtības piesaistīt cilvēkus politikai, īpaši jaunajiem politiskajiem spēkiem.
Politoloģe Lelde Metla-Rozentāle skaidro, ka partijām kļūst arvien sarežģītāk atrast cilvēkus, kuri būtu gatavi kandidēt vēlēšanās. Viņasprāt, to ietekmē sabiedrības skeptiskā attieksme pret politiku un negatīvais priekšstats par darbu tajā.
Vienlaikus kandidātu saraksti atklāj arī citas tendences. Šajās vēlēšanās sievietes veido tikai 34% no visiem deputātu kandidātiem. Dzimumu līdzsvars panākts vienīgi partijā "Stabilitātei!", bet tuvu tam ir arī "Progresīvie", kuru sarakstos sievietes veido 48% kandidātu. Savukārt vismazākais sieviešu īpatsvars ir Nacionālajai apvienībai un partijai "Austošā saule Latvijai".
Kandidātu vidū pieaudzis arī augstākās izglītības ieguvēju īpatsvars – tā ir gandrīz 80% kandidātu. Visvairāk augstāko izglītību ieguvušo kandidātu ir "Jaunās Vienotības", Apvienotā saraksta, Zaļo un Zemnieku savienības, "Progresīvo" un partijas "Mēs mainām noteikumus" sarakstos.
Salīdzinājumā ar iepriekšējām vēlēšanām nedaudz pieaudzis arī kandidātu vidējais vecums, sasniedzot 48,5 gadus. Sabiedriskā politikas centra “Providus” pētniece Līga Stafecka secina: “Mums ir salīdzinoši nelabvēlīga vide, lai paaudžu maiņa labi notiktu. Tas ir apburtais loks – cilvēki domā, ka viņu vārdā neviens nerunā, tāpēc nav vērts piedalīties. ”
Kopumā aptuveni trīs ceturtdaļas deputātu kandidātu ir latvieši, bet visbiežāk kandidātu norādītās darbavietas ir Saeima, Rīgas pašvaldība, pašnodarbinātība un augstskolas.
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