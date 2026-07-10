Diriģents Ainārs Rubiķis atklāj, ka, lai gan ar depresiju saskārās pirms četriem gadiem, viņš joprojām lieto antidepresantus un uzsver, ka bez speciālistu atbalsta no šī sarežģītā dzīves posma nebūtu izdevies izkļūt, raksta žurnāls "Ieva".
Rubiķis atzīst, ka pirms četriem gadiem piedzīvojis smagu psihosomatisku depresiju, taču tās rašanās iemeslus nevēlas atklāt. Viņš uzsver, ka nozīmīgu atbalstu saņēmis no savas terapeites.
Diriģents stāsta, ka atveseļošanās procesā palīdzējuši arī citi mediķi, tostarp psihiatrs, un galu galā pieņemts lēmums sākt lietot antidepresantus. Sākotnēji viņam bijušas bažas par šo medikamentu lietošanu, taču apkārtējie cilvēki iedrošinājuši šo soli spert. Pirms ārstēšanās viņš vairs nav spējis gulēt naktīs, un miega trūkuma dēļ bijušas iekaisušas arī acis.
Rubiķis atklāj, ka pēc medikamentu lietošanas pirmo reizi atkal spējis pilnvērtīgi aizmigt, nogulējis 15 stundas un juties ļoti laimīgs. Viņš neslēpj, ka antidepresantus lieto jau četrus gadus. Lai gan ir mēģinājis no tiem atteikties, pašlaik tas vēl nav izdevies.
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