Mājīgā un darba dienai netipiski nesteidzīgā atmosfērā Mežaparka Zaļajā teātrī aizvadīta pirmā dārza svētku "La-Di-Da-Di" diena, pulcējot indie un alternatīvās popmūzikas cienītājus un ļaujot baudīt dzīvo mūziku, gardēdību un īpašu kopā būšanas sajūtu, informē pasākuma rīkotāji.
Saulainā otrdienas pievakarē dārza svētkus atklāja DJ Toms Grēviņš, kurš atskaņoja īpaši "La-Di-Da-Di" atlasītu plašu izlasi. Dzīvās mūzikas programmu ievadīja Cēsu multiinstrumentālists Kočāns Miķelis, tostarp pirmatskaņojot arī dziesmu, kas vien dienu iepriekš radīta īpaši "La-Di-Da-Di" dārza svētkiem. Vakara gaitā uz skatuves kāpa arī pašmāju alternatīvā roka grupa "Bēdu brāļi", kas pirmās dienas programmā pārstāvēja alternatīvā roka skanējumu.
Pēc astoņu gadu ilgas pauzes uz Latvijas skatuves atgriezās kaimiņvalstu shoegaze un dream pop klasiķi "Pia Fraus" no Igaunijas, savukārt vakara izskaņā ar īpaši sirsnīgu uzstāšanos pirmo "La-Di-Da-Di" dienu noslēdza Gēteborgas dziesminieks Jenss Lekmans. Viņa koncerts ļāva klausītājiem gan izdejoties, gan ļauties viegli sapņainām vasaras vakara sajūtām.
Kā intervijā pirms uzstāšanās atklāja pats Lekmans, tieši nelieli un mājīgi pasākumi, kāds ir "La-Di-Da-Di", ir vide, kurā viņam uzstāties patīk visvairāk. Mākslinieks atzina, ka šādos koncertos iespējams izveidot īpašu saikni ar publiku un radīt atmosfēru, kas lielākos festivālos nereti nav sasniedzama.
Indie dārza svētki "La-Di-Da-Di" turpināsies 8. jūlija pēcpusdienā, kad uz skatuves kāps Baltijas jaunās paaudzes indie folk sensācija "Kabloonak" no Lietuvas, eksperimentālā indie popa mākslinieks "Goldbug" no Īrijas un britu kritiķu īpaši augstu novērtētā grupa "caroline", kuru starptautiskie mediji dēvē par vienu no aizraujošākajām mūsdienu alternatīvās mūzikas apvienībām, kuru ir vērts redzēt dzīvē. Atgriešanos pēc ilgāka pārtraukuma piedzīvos arī leģendārā Latvijas—Dānijas alternatīvā popgrupa "Aparāts".
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