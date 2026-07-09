Prokuratūra nosūtījusi Rīgas rajona tiesai krimināllietu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanai sievietei par sava radinieka slepkavību un līķa sagraizīšanu gabalos.
Pirmstiesas kriminālprocesā tika konstatēts, ka persona minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīja, būdama nepieskaitāmības stāvoklī. Tādēļ prokurore pieņēma lēmumu par krimināllietas nosūtīšanu tiesai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanai, informē prokuratūrā.
Policija pērn 12. septembrī izbrauca uz kādu dzīvokli Jūrmalā, jo saņēma informāciju, ka kopš jūlija bezvēsts prombūtnē atrodas 1951. gadā dzimis vīrietis un bija zināms, ka viņš šajā adresē dažkārt uzturas.
Ieejot dzīvoklī, likumsargi sajuta līķa smaku.
Vienā no istabām viņi pamanīja vairākus maisus ar sagrieztām matrača daļām, segām, spilvenu, gultas veļu, papīra salvetēm, cilvēka ķermeņa ādas gabalu un cilvēka ķermeņa mīksto audu fragmentiem.
Veicot tiesu medicīnisko ekspertīzi, noskaidrots, ka cilvēka ķermeņa daļas ir no bezvēsts prombūtnē esošā vīrieša.
Notikuma vietas apskates laikā minētajā dzīvoklī atrasts mumificējies suns, kas ietīts vairākās segās un guļammaisos. Savukārt kratīšanas laikā dzīvoklī izņemti dažādi priekšmeti — gaļas dēlīši, cirvis, naži, šķīvis, šķēres, uz kuriem konstatēts bezvēsts pazudušā vīrieša bioloģiskais materiāls.
Bezvēsts pazudušā vīrieša bioloģiskais materiāls tika konstatēts arī kratīšanas laikā izņemtajā gaļas maļamajā mašīnā.
Par slepkavības izdarīšanu policisti turpat dzīvoklī aizturēja 1982. gadā dzimušu sievieti — bojāgājušā vīrieša radinieci.
Kriminālprocesā nav noskaidrots, ka sieviete būtu ēdusi vīrieša līķi.
Vienlaikus policijai visas mirušā vīrieša ķermeņa daļas neizdevās atrast.
Pērn 18. decembrī tiesa pieņēma lēmumu par sievietes ievietošanu ārstniecības iestādē līdz brīdim, kad tiesa pieņems lēmumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu.
Krimināllikumā teikts, ka personām, kas izdarījušas noziegumus, bet sirgst ar psihiskiem traucējumiem un ir ekspertīzē atzītas par nepieskaitāmām, var noteikt medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus. Tie paredz ārstēšanu medicīnas iestādē, ārstēšanu vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā un ārstēšanu specializētā psihiatriskajā slimnīcā ar apsardzi. Tāpat šādos gadījumos var personu nodot tuvinieku vai citu personu, kas veic slimnieku kopšanu, gādībā.
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