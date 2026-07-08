Ukrainas kaujās rūdītie bruņotie spēki stiprinātu NATO aizsardzības spējas, alianses samitā Ankarā otrdien uzsvēris Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, aicinot uzņemt Ukrainu Ziemeļatlantijas Līguma organizācijā.
Tajā pašā laikā viņš aicināja Ukrainas sabiedrotos palīdzēt stiprināt tās pretgaisa aizsardzību. Ukrainai pašlaik izteikti trūkst pārtvērējraķešu, lai notriektu Krievijas ballistiskās raķetes.
"Vai jūs patiešām uzskatāt, ka būtu pareizi, ja valsts un tauta ar šādu aizsardzības spēju līmeni atrastos ārpus NATO?" retoriski vaicāja Zelenskis, uzsverot, ka Ukraina papildinātu aliansi ar izcilām aizsardzības spējām.
Zelenskis atkārtoti aicināja uzņemt Ukrainu NATO, neraugoties uz ASV prezidenta Donalda Trampa noraidošo nostāju.
Ukrainai pēdējā laikā ir izdevies stabilizēt frontes līniju un īstenot postošus uzbrukumus dziļi Krievijas teritorijā. Ukraina arī spēj tikt galā ar milzīgo skaitu Krievijas dronu, kas ik dienas uzbrūk valstij, taču tai ir lielas grūtības notriekt ballistiskās raķetes, jo Ukrainas pretgaisa aizsardzības līdzekļi sāk izsīkt.
"Mēs paši spējam darīt visu pārējo, bet, kad runa ir par pretgaisa aizsardzību, mums ir vajadzīga mūsu partneru apņēmība," atzina Zelenskis. "Lūdzu, lai lielāka apņēmība un vairāk lēmumu pretgaisa aizsardzības jomā kļūst par vienu no šī NATO samita galvenajiem rezultātiem."
Ukrainas līderis norādīja, ka ASV pašlaik nespēj saražot gana daudz raķešu sistēmām "Patriot", un aicināja sabiedrotos izdarīt spiedienu uz Vašingtonu, lai tā atļautu Ukrainai pašai ražot šīs raķetes. Viņš arī mudināja Eiropas valstis sadarboties ar Ukrainu, lai izstrādātu savu, lētāku šo tehnoloģiju versiju.
"Eiropai pēc iespējas ātrāk ir nepieciešamas pieejamas, masveidā ražotas pretraķešu sistēmas. Faktiski - jau šodien," uzsvēra Ukrainas līderis.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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