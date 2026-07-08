Pēc reibumā izraisītā ceļu satiksmes negadījuma Kristaps Janičenoks atzīst savu vainu un norāda, ka ar pieļauto kļūdu viņam būs jāsadzīvo visu atlikušo mūžu, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Bijušais basketbolists atzīst, ka apzinās savu rīcību un tās sekas. Viņš uzsver, ka bijis bezatbildīgs gan pret saviem tuviniekiem un ģimeni, gan pret sabiedrību, sporta vidi un kolēģiem, taču vienlaikus norāda, ka dzīve ir jāturpina.
Notikušais licis viņam daudz ko pārvērtēt.
Viņš atzīst, ka, raugoties uz situāciju no cita skatpunkta, spēj saskatīt arī pozitīvas pārmaiņas. Pēc viņa domām, piedzīvotais saliedējis ģimeni, ļāvis skaidrāk saprast, kuri cilvēki patiešām ir tuvi un ar kuriem attiecības vairs nav tik ciešas kā agrāk.
Pēc Janičenoka teiktā, vairāki paziņas viņam atklājuši, ka pēc šī notikuma vairs nesēžas pie stūres alkohola reibumā un negrasās to darīt arī nākotnē. Viņš atzīst, ka pēc notikušā kļuvis mierīgāks, piezemētāks un atbildīgāks, vienlaikus uzsverot, ka šīs pārmaiņas vēl būs jāpierāda ar saviem darbiem.
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