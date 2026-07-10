Aprit Krievijas – Ukrainas kara 1600. diena. Lūk, divus gadus sena laikraksta "Time" citāts: "Kad Krievija iebruka Ukrainā, toreizējais ASV prezidents Baidens izvirzīja trīs mērķus ASV atbildei.

Ukrainas uzvara nekad nebija starp tām. Tolaik Baltais nams deklarēja – atbalstīt Ukrainu tik ilgi, cik nepieciešams. Atbilde bija neskaidra. Tā vien prasījās – cik ilgi? Viens gan bija skaidrs: ASV nedeva nekādus solījumus palīdzēt Ukrainai atgūt visu okupēto zemi. Svarīgākais mērķis bija, lai Ukraina izdzīvotu kā suverēna demokrātiska valsts." Šā vai tā Baidena prezidentūras laikā ASV sniedza 66 miljardus dolāru lielu finansiālu atbalstu, kaut novēloti. Ja 2022. gada vasarā ukraiņiem būtu pieticis munīcijas un ieroču, okupanti ne tikai no Kijivas pievārtes būtu padzīti, bet arī no daļas Austrumukrainas.

Šobrīd ASV prezidents Donalds Tramps savos izteicienos ir gana pozitīvs attiecībā uz Ukrainas panākumiem. Un ir jau arī par ko! Patiešām, Ukraina no dienas uz dienu kļūst spēcīgāka. Ukrainas jaunuzņēmumā radīts ierocis – spārnotā raķete "Flamingo", kuras lidojuma tālums ir 3000 km. Raķetes jau iznīcinājušas vairākas militārās rūpnīcas Krievijas vidienē. Daži eksperti lēš, ka raķete spēj iznīcināt 90% Krievijas militārās rūpniecības. 

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