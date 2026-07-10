Latvijas šā brīža labākais sprinteris Oskars Grava šovasar ir visvairāk noslogotais pašmāju vieglatlēts.

Vasaras sezonā viņam iekrātas jau 11 ārzemju sacensības un 19 starti 100 un 200 metru distancēs. Garākajā no tām viņš labojis arī savu personīgo rekordu (20,63), piedevām šādu rezultātu uzrādot pat divas reizes – jūnija sākumā Beļģijā un uzreiz pēc Jāņiem Izraēlā. Savukārt šonedēļ viņš Zviedrijas pilsētā Kārlstadē svinēja uzvaru "Folksam Grand Prix" sacīkstēs, 200 metros noskrienot arī visus labākos zviedru sprinterus.

"Latvijas Avīze" sazinājās ar 24 gadus veco Oskaru Gravu, kad viņš bija ieradies Beļģijā, kur rīt jau nākamās sacensības. "Trijos naktī bija jāizbrauc no viesnīcas uz lidostu un šobrīd īsti pie pilnas sajēgas neesmu, taču joprojām ir ļoti patīkamas sajūtas pēc uzvaras," smejot saka sportists.

Šosezon esi ļoti daudz skrējis, vai tāpēc nav sakrājies nogurums?

O. Grava: Pēc saspringtā jūnija mačiem paņēmu desmit dienu pauzīti, atjaunojos un Kārlstadē ļoti labi jutos. Jā, 100 metri nebija pārāk ātri [10,65, 5. vieta], taču nedaudz traucēja pretvējš. Arī 200 metros tas nepalīdzēja, ja būtu pavējš, domāju, būtu bijis tuvu personīgajam rekordam. Sezona kopumā līdz šim bijusi ļoti pozitīva un cerams, ka, pacietīgi ejot uz priekšu, labās sajūtas atspoguļosies nākamajos rezultātos.

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