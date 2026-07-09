Austrālijas ziemeļu Kvīnslenas štata iedzīvotājus satraukušas ziņas par sešiem noslēpumainiem lodveida priekšmetiem, kas pagājušās nedēļas beigās cits pēc cita tika atrasti publiskā pludmalē netālu no Taunsvilas pilsētas.
Policija un ugunsdzēsēji noteica ap atradumiem 50 metru aizsardzības zonu, baidoties, ka lodes varētu saturēt toksiskas vielas. Šonedēļ Austrālijas Kosmosa aģentūra sfēras identificēja kā "ārzemju raķetes detaļas", kas visdrīzāk ir atmosfērā nesadegušas no titāna sakausējuma izgatavotas augstspiediena degvielas tvertnes. Tās atdalās no nesējraķetes drīz pēc starta.
Mediji norāda, ka šis nav pirmais gadījums, kad Austrālijas piekrastē izskalo tā sauktos "kosmiskos atkritumus". Saskaņā ar starptautisko likumdošanu tie pieder valstij, kas raķeti palaidusi. Cita lieta, ka šīs valsts ne vienmēr piesakās uz savu īpašumu.
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