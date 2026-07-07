Kleinu ģimeni piemeklējusi vēl viena traģēdija — nepilnu gadu pēc fotomākslinieka Valta Kleina nāves mūžībā devies viņa dēls, mākslinieks un tetovētājs Toms Kleins.
Par Toma Kleina nāvi sociālajā medijā "Facebook" paziņojis viņa brālis Kriss Kleins.
"Sāpēs un skumjās daru zināmu, ka miris mans mīļais brālis Toms Kleins. Tetovētājs, mākslinieks, radošs cilvēks. Brālis. Dēls. Draugs," raksta Kriss, raksturojot brāli kā "vienmēr sava ceļa gājēju, pārliecinātu savās izvēlēs. Arī beidzamajā."
Viņš norāda, ka Toms "aizgāja neatvadījies, gluži kā mūsu tēvs Valts", piebilstot: "Varbūt kaut kur kādā visuma dvēseļu miglājā tagad viņi satiekas."
Dzejniece, tulkotāja un redaktore Zane Brūvere-Kvēpa, kura bija tuva Valta Kleina draudzene, norāda, ka Toms izdarījis pašnāvību.
Šī sēru vēsts seko nepilnu gadu pēc tam, kad 65 gadu vecumā aizsaulē devās starptautiski atzītais latviešu fotomākslinieks Valts Kleins.
Kriss Kleins informē, ka bēru ceremonijas laiks pagaidām vēl nav noteikts. Pēc viņa teiktā, informācija par bērēm varētu būt zināma līdz šīs nedēļas beigām, kad arī tiks paziņots, kad tuvinieki, draugi un visi, kas pazina Tomu, varēs viņu pavadīt pēdējā gaitā.
"Līdz tam atcerieties un pieminiet Tomu. Viņš bija labs cilvēks," raksta brālis.
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