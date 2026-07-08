ASV bruņotie spēki otrdienas vakarā sāka triecienus Irānai pēc uzbrukumiem trim tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā.
ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM) paziņoja, ka "spēcīgie" triecieni ir atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem, kas šķērsoja Hormuza šaurumu, un "radīs lielas izmaksas [Irānai] par uzbrukumiem komerciālajiem kravu pārvadājumiem".
CENTCOM informēja, ka kopumā doti triecieni vairāk nekā 80 mērķiem, tajā skaitā pretgaisa aizsardzības sistēmām, pretkuģu raķešu iekārtām un vairāk nekā 60 Irānas Revolucionārās gvardes ātrlaivām.
CENTCOM brīdināja, ka ASV armija ir gatava sodīt Irānu par jebkuru vienošanās pārkāpšanu par uguns pārtraukšanu.
Neilgi pirms šiem triecieniem ASV atjaunoja sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai, kas uz laiku bija atceltas saskaņā ar jūnijā parakstītu pagaidu vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu un Hormuza šauruma atkalatvēršanu. Sankcijas tika atjaunotas, atbildot uz uzbrukumiem trim tankkuģiem Hormuza šaurumā.
"Irānas darbības [Hormuza] šaurumā ir pilnīgi nepieņemamas Savienotajām Valstīm, un tām būs sekas," ziņu aģentūrai AFP paziņoja ASV amatpersona, kas vēlējās saglabāt anonimitāti.
Amatpersona sacīja, ka ASV un Irānas saprašanās memorands "pilnīgi balstās uz izpildi", un brīdināja, ka Teherāna gūs labumu no tā tikai tad, ja demonstrēs "labu uzvedību".
Reaģējot uz ASV uzbrukumu, Irāna devusi triecienus Bahreinai un Kuveitai.
Pieaug naftas cenas
Naftas cenas pasaulē trešdien pieaugušas par vairāk nekā 3% pēc tam, kad ASV deva triecienus Irānai pēc uzbrukumiem trim tankkuģiem Hormuza šaurumā.
"Brent" markas jēlnaftas cena trešdienas rītā pieauga par 3,2% līdz 76,54 ASV dolāriem par barelu, arī WTI markas jēlnaftas cena palielinājās par 3,2% līdz 72,72 ASV dolāriem par barelu.
Abu jēlnaftas marku cena pēdējā laikā bija samazinājusies līdz līmenim, kādā tā bija pirms ASV un Izraēla sāka uzbrukumu Irānai februāra beigās. Irāna uz uzbrukumu atbildēja ar triecieniem citviet reģionā.
Saistībā ar konfliktu Tuvajos Austrumos naftas cena pasaulē būtiski pieauga, un martā tā sasniedza gandrīz 120 dolāru par barelu.
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Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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