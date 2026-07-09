1981. gadā atklātais Vanšu tilts, maģistrālais autoceļš, kas savieno Daugav`s abas malas no Valdemāra ielas Rīgas centrā līdz Balasta dambim Pārdaugavā, galvaspilsētas domes Attīstības komitejas priekšsēdētāja Edgara Bergholca ("Apvienotais saraksts") skatījumā, "valsts galvenais tilts", ir savu laiku nokalpojis, laika zoba sagrauzts, izdēdējis, nekad neremontēts "vectētiņš". 

Šķērsojums brēc pēc rekonstrukcijas un kapitālremonta. Tilta asfalta segums ir grambās un bedrēs. Konstrukcija ierūsējusi un deformēta, no tās krīt nost lieli betona gabali. Turas vairs tikai piecās vantīs un tais pašās – uz godavārda, kamēr pārējās piestiprinātas ar knaģiem. Būve daudz kur satrunējusi, ietrūdējusi un nodrupusi, nesošā plakne korodējusi, pārvietošanās pa brauktuvi ir bīstama šoferu, motocikletistu, velosipēdistu dzīvībai. Gājēji zem ietvēm redz Daugavas tumšo dzelmi un dzird viļņu čalas. Tilta margas ir ielauzītas, vietām aizvilktas striķīšiem. Kā saka latviešu būvmeisteri – viss tur turas uz puņķiem. Spēcīgākam pūtienam uznākot, kādreizējo skaistuli var aizraut jūrā vai tas vienkārši iebruks likteņupē!

Padomju celtniecības tradīcijās drošais un staltais būvobjekts

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