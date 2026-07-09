Krievijas pilsētās Tverā un Stavropoles novada Mihailovskā pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu triecieniem naktī uz ceturtdienu aizdegušās naftas produktu glabāšanas bāzes, ziņo neatkarīgais tīmekļa izdevums "Astra" un Ukrainas monitoringa kanāli.
Stavropoles novada Mihailovskas pilsētā bezpilota lidaparātu uzbrukumā aizdegusies naftas bāze "LUKOIL-Jugņefteprodukt".
Šis uzņēmums nodarbojas ar naftas produktu uzglabāšanu, pārkraušanu un tirdzniecību, izmantojot naftas bāzes un degvielas uzpildes staciju tīklu "Lukoil" Krievijas dienvidos un vidienē.
Tāpat bezpilota lidaparāti uzbruka naftas bāzei "Tverņefteprodukt" Tveras pilsētā, kas atrodas ziemeļos no Maskavas.
Tīmeklī publicētajos videoierakstos redzams ugunsgrēks vismaz viena rezervuāra rajonā. Virs objekta teritorijas ceļas liesmas un dūmi.
Krievi uz Ukrainu raidījuši divas raķetes un 94 dronus
Naktī uz ceturtdienu Krievija uzbrukusi Ukrainai ar divām ballistiskajām raķetēm un 94 dažādu tipu droniem, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši un neitralizējuši 72 dronus, teikts paziņojumā.
Krievija raidījusi "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu dronus, kā arī dronus imitatorus.
Fiksēti raķešu un 19 trieciendronu trāpījumi 13 vietās, kā arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās četrās vietās.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 414 820
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz ceturtdienas rītam sasnieguši 1 414 820 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1310 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 107 tankus, 24 906 bruņutransportierus, 45 628 lielgabalus un mīnmetējus, 1922 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1479 zenītartilērijas iekārtas, 437 lidmašīnas, 353 helikopterus, 1857 sauszemes bezpilota sistēmas, 398 763 bezpilota lidaparātus, 4890 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 117 910 automobiļus un autocisternas, kā arī 4402 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
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