Džastins Geičī svētdien Vašingtonā notikušajā UFC "Freedom 250" turnīrā izcīnīja UFC vieglā svara čempiona titulu, pārspējot līdzšinējo čempionu Iļju Topuriju.
Pirms cīņas Topurija tika uzskatīts par favorītu. Gruzijā dzimušais un Spāniju pārstāvošais sportists līdz šim profesionālajā karjerā nebija piedzīvojis zaudējumu, taču Geičī spēja izmantot savu pieredzi un izturību, lai pavērstu cīņas gaitu sev par labu.
Pirmajā raundā Geičī aktīvi izmantoja džebus un sitienus no distances, savukārt otrajā raundā Topurija atbildēja ar spēcīgiem sitieniem korpusā, vienubrīd nostādot pretinieku sarežģītā situācijā. Tomēr amerikāņu cīkstonis atguvās un turpmākajos raundos pakāpeniski pārņēma iniciatīvu. Trešajā raundā Geidži vairākkārt satricināja pretinieku.
Pēc uzvaras Geičī atzina, ka apzinājies gaidāmās cīņas sarežģītību. "Es zināju, ka pirmais raunds būs jāiztur. Viņa prasmes ir izcilas, taču mani cauri izved izturība un neatlaidība," sacīja jaunais čempions.
37 gadus vecajam Geidži šis ir pirmais neapstrīdamā UFC čempiona tituls karjerā. Iepriekš viņš divreiz bija izcīnījis pagaidu čempiona jostu vieglajā svarā.
Citā vakara centrālajā cīņā Sirils Gāns ar tehnisko nokautu otrajā raundā pārspēja Aleksu Pereiru un kļuva par pagaidu UFC smagsvaru čempionu. Francijas sportistam šis ir jau otrais pagaidu tituls karjerā, turklāt uzvara nostiprina viņa pozīcijas cīņā par neapstrīdamā čempiona jostu.
Savukārt bijušais vieglākā svara čempions Šons O'Malijs otrajā raundā ar tehnisko nokautu pārspēja Aimanu Zahabi, izcīnot pirmo uzvaru ar nokautu kopš 2023. gada.
Turnīrs "Freedom 250" kļuva par vienu no retajiem UFC pasākumiem Vašingtonā un pirmo organizācijas sarīkoto cīņu vakaru Baltā nama teritorijā. Pasākums tika veltīts ASV 250. gadadienai, un tajā visas galvenās kartes cīņas noslēdzās priekšlaicīgi.
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