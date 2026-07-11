Venecuēlā 24. jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pārsniedzis četrus tūkstošus, piektdien paziņoja valdība.
Zemestrīcēs ir gājuši bojā vismaz 4118 cilvēki un ievainoti 16 740, lietotnē "Telegram" paziņoja parlamenta spīkers Horhe Rodrigess.
Vairāki tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts.
24. jūnija vakarā Venecuēlas Lagvairas štatā netālu no piekrastes pilsētas Moronas notika 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces. Tām sekoja simtiem pēcgrūdienu.
7,5 magnitūdu zemestrīce, kas bija lielākā Venecuēlā vairāk nekā 100 gadu laikā, notika 39 sekundes pēc 7,2 magnitūdu zemestrīces un nopostīja veselus daudzstāvu dzīvojamos namus.
Lai gan glābšanas vienības tagad ir izbeigušas izdzīvojušo meklēšanu, pazudušo cilvēku tuvinieki turpina pārmeklēt gruvešus, cerot viņus atrast un cienīgi apbedīt.
Piektdien 3,0 magnitūdu pēcgrūdiens Karakasas centrā izraisīja paniku un evakuāciju no ēkām.
Atjaunošanas darbiem Venecuēlā, kuras valsts dienestu darbību ir smagi skārusi ieilgusi ekonomikas krīze, būs vajadzīgi milzu resursi.
ANO trešdien aicināja piešķirt līdzekļus Venecuēlas atjaunošanai pēc zemestrīcēm aptuveni 300 miljonu ASV dolāru apjomā.
Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa trešdien aicināja atbloķēt Venecuēlas finanšu līdzekļus, kas iesaldēti ārvalstīs, lai palīdzētu valstij tikt galā ar šīs dabas katastrofas sekām.
Rodrigesa trešdien sacīja, ka ir lūgusi Lielbritānijas karali Čārlzu III atbloķēt apmēram 30 tonnas Venecuēlas zelta, kas iesaldēts atbilstoši Lielbritānijas noteiktām sankcijām.
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