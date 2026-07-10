9. jūlijā Grīziņkalna kolizejā notika viens no gaidītākajiem Latvijas brīvrunu notikumiem — "Štuka par bazaru". Astoņi spēcīgi frīstaila reperi sacentās par 1000 eiro galveno balvu. Dalībnieku sniegumu vērtēja Latvijas repa smagsvari ODS, Deniss un pirmo reizi Grīziņkalna batlā arī VIŅA, informē pasākuma rīkotāji.
Šī gada batlā piedalījās JeeKaa, ilggadējs "Brīvrunu projekta" dalībnieks un apvienības "Kreisais krasts" vecbiedrs, kuram šī būs simboliskā "Last Dance" jeb pēdējā sacensība Grīziņkalna kolizejā. Viņam pretī stājās pērnā gada čempions Jasso, ilggadējais batlu dalībnieks un Ventspils brīvrunu čempions Chevskis, kā arī Amanito, kurš plašāk pazīstams ar savu solo daiļradi un kopā ar Jasso pārstāv kustību "401".
Savu vietu dalībnieku astotniekā izcīnīja arī divi atlases uzvarētāji — Džuzis, kuru daudzi dēvē par Latvijas Snoop Dogg, un Reinis. Dalībnieku sastāvu papildina skatītāju simpātiju balsojuma uzvarētāji: tikai 17 gadus jaunais AMG un reperis Skudra.
"Šajā batlā satiekas dažādas paaudzes, dažādi stili un pieredzes. Ir čempioni, veterāni, jaunie talanti un katram ir, ko pierādīt," saka pasākuma rīkotājs Edgars Sniegs.
Pēc brīvrunu sacensības pirmās kārtas cīņu par finālu turpināja Džuzis, Jasso, JeeKaa un AMG. Par galveno balvu finālā cīnījās JeeKaa un AMG.
Ar vienu raundu dueļa etapu bija par maz, lai visi žūrijas dalībnieki izlemtu par to, kurš uzvarējis. Arī sanākusī publika pieprasīja papildraundu. Pēc papildraunda par uzvarētāju tika kronēts AMG, tādējādi kļūstot par visu laiku jaunāko brīvrunu batla "Štuka par bazaru" uzvarētāju.
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