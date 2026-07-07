Izraēlas parlaments nolemj veidot komisiju 7. oktobra kļūdu izmeklēšanai

Izraēlas parlaments pirmdien pirmajā lasījumā pieņēma likumprojektu, kas paredz izveidot komisiju, lai izmeklētu drošības dienestu kļūdas, kuras noveda pie teroristu grupējuma "Hamās" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī.
"Ierosinātā likuma mērķis ir panākt pilnīgu, pamatīgu un neatkarīgu izmeklēšanu par 7. oktobra slaktiņa (..) notikumiem" un tiem sekojošo karadarbību, teikts paskaidrojošā piezīmē pie šī likumprojekta.
Knesetā, kur ir 120 deputāti, likumprojekts tika pieņemts pirmajā lasījumā ar 59 balsīm par, nevienam deputātam nebalsojot pret un neatturoties. Opozīcijas deputāti, kas vēlas cita veida komisiju, kuru neieceltu politiķi, balsojumu boikotēja.
Saskaņā ar ierosināto likumu komisijā būs seši locekļi, kurus iecels Knesets ar divu trešdaļu balsu vairākumu. Ja Knesetam neizdosies vienoties, tad trīs locekļus iecels valdošā koalīcija un pārējos trīs - opozīcijas deputāti.
Bijušie ķīlnieki vai nogalināto ķīlnieku ģimenes locekļi būs novērotāji šajā komisijā, un tās sanāksmes tiks publiski pārraidītas, paredz pieņemtais likumprojekts.
Kneseta deputāts Ariels Kallners no valdošās partijas "Likud", kurš ierosināja šo likumu, aizstāvēja šādu komisijas sastāvu.
"Tikai komisija, kas iecelta egalitārā veidā, ļaus mums gan atklāt patiesību, gan saglabāt sabiedrības uzticību. Tā būs komisija, kas spēj izmeklēt jebko, kas ietekmēja Izraēlas drošības politiku tās pamatos," teikts Kallnera paziņojumā, kuru publicēja Knesets.
Opozīcija ir solījusi boikotēt komisiju, kuru ieceltu politiķi. Komisijas locekļu iecelšana galu galā būs parlamenta spīkera ziņā, tātad šis process praktiski tiks nodots valdošajai koalīcijai.
Opozīcija ir ilgstoši aicinājusi izveidot neatkarīgu valsts izmeklēšanas komisiju, kādas pagātnē ir bieži izmeklējušas valsts mēroga neveiksmes. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka šādu komisiju atbalsta izraēliešu vairākums.