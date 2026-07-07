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#hamas #izraēla

Izraēlas parlaments nolemj veidot komisiju 7. oktobra kļūdu izmeklēšanai

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 07. jūlijs, 08:01
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2026. gada 07. jūlijs, 08:01
Mūzikas festivāla "Nova" norises vieta Izraēlā. Tur 2023. gada 7. oktobrī palestīniešu grupējums "Hamās" sarīkoja slaktiņu, kurā tika nogalināti aptuveni 400 cilvēku.
Mūzikas festivāla "Nova" norises vieta Izraēlā. Tur 2023. gada 7. oktobrī palestīniešu grupējums "Hamās" sarīkoja slaktiņu, kurā tika nogalināti aptuveni 400 cilvēku.
Foto: AFP/Scanpix

Izraēlas parlaments pirmdien pirmajā lasījumā pieņēma likumprojektu, kas paredz izveidot komisiju, lai izmeklētu drošības dienestu kļūdas, kuras noveda pie teroristu grupējuma "Hamās" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī.

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"Ierosinātā likuma mērķis ir panākt pilnīgu, pamatīgu un neatkarīgu izmeklēšanu par 7. oktobra slaktiņa (..) notikumiem" un tiem sekojošo karadarbību, teikts paskaidrojošā piezīmē pie šī likumprojekta.

Knesetā, kur ir 120 deputāti, likumprojekts tika pieņemts pirmajā lasījumā ar 59 balsīm par, nevienam deputātam nebalsojot pret un neatturoties. Opozīcijas deputāti, kas vēlas cita veida komisiju, kuru neieceltu politiķi, balsojumu boikotēja.

Saskaņā ar ierosināto likumu komisijā būs seši locekļi, kurus iecels Knesets ar divu trešdaļu balsu vairākumu. Ja Knesetam neizdosies vienoties, tad trīs locekļus iecels valdošā koalīcija un pārējos trīs - opozīcijas deputāti.

Bijušie ķīlnieki vai nogalināto ķīlnieku ģimenes locekļi būs novērotāji šajā komisijā, un tās sanāksmes tiks publiski pārraidītas, paredz pieņemtais likumprojekts.

Kneseta deputāts Ariels Kallners no valdošās partijas "Likud", kurš ierosināja šo likumu, aizstāvēja šādu komisijas sastāvu.

"Tikai komisija, kas iecelta egalitārā veidā, ļaus mums gan atklāt patiesību, gan saglabāt sabiedrības uzticību. Tā būs komisija, kas spēj izmeklēt jebko, kas ietekmēja Izraēlas drošības politiku tās pamatos," teikts Kallnera paziņojumā, kuru publicēja Knesets.

Opozīcija ir solījusi boikotēt komisiju, kuru ieceltu politiķi. Komisijas locekļu iecelšana galu galā būs parlamenta spīkera ziņā, tātad šis process praktiski tiks nodots valdošajai koalīcijai.

Opozīcija ir ilgstoši aicinājusi izveidot neatkarīgu valsts izmeklēšanas komisiju, kādas pagātnē ir bieži izmeklējušas valsts mēroga neveiksmes. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka šādu komisiju atbalsta izraēliešu vairākums.

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Ieteiktie raksti

Valsts izmeklēšanas komisijas locekļus ieceltu Augstākās tiesas priekšsēdētājs, kuram ilgstoši ir nesaskaņas ar premjerministru Benjaminu Netanjahu dažādos jautājumos.

Opozīcijas līderis Jairs Lapids pirmdien izskaidroja balsojuma boikotēšanu. "Opozīcija nepiedalīsies krāpšanā, kuras vienīgais mērķis ir attaisnot un nepieļaut lielākās katastrofas izmeklēšanu, kas piemeklējusi ebreju tautu kopš holokausta," Lapids rakstīja platformā "X".

Likumprojekts tagad tiks nodots Kneseta Konstitucionālajai komitejai tālakai apspriešanai pirms galīgajiem lasījumiem, kas ir gaidāmi nākamnedēļ pirms Kneseta došanās atvaļinājumā.

Telavivā un citur Izraēlā ceturtdien tūkstošiem cilvēku izgāja ielās, pieminot 1000 dienas kopš 7. oktobra uzbrukuma un aicinot izveidot valsts izmeklēšanas komisiju. Astoņi cilvēki tika aizturēti par nekārtību izraisīšanu demonstrāciju laikā, paziņoja policija.

Palestīnieši sagrābuši izraēliešu tanku pēc izlaušanās cauri robežas žogam, 7. oktobris.
Palestīnieši sagrābuši izraēliešu tanku pēc izlaušanās cauri robežas žogam, 7. oktobris.
Foto: AFP/Scanpix

"Hamās" atlaiž Gazas joslas faktisko civilo valdību

Palestīniešu teroristiskais grupējums "Hamās" likvidējis komiteju, kas līdz šim faktiski koordinēja civilo pārvaldi Gazas joslā.

"Hamās" paziņoja, ka komitejas pienākumi tiks nodoti jaunai administratīvai struktūrai, kuras sastāvā būs neatkarīgi tehnokrāti. Iepriekšējie darbinieki netiks atlaisti.

Komiteja faktiski darbojās kā valdība, taču nesaņēma starptautisku atzīšanu.

Lai gan "Hamās" paziņojums vedina domāt, ka grupējums ir gatavs atteikties no kontroles pār civilo pārvaldi, tas nenozīmē, ka "Hamās" pilnībā atteiksies no varas. "Hamās" joprojām noraida bezierunu atbruņošanos.

Pagaidām nav skaidrs, vai jaunā administrācija spēs sākt darbu. Nav arī skaidrs, kādu lomu "Hamās" spēlēs aizkulisēs un kas uzņemsies atbildību par drošības struktūrām Gazas joslā.

"Hamās" atbruņošana bijis galvenais nosacījums jaunas administrācijas iecelšanai, kurai ir lielākas izredzes nekā militārajai organizācijai iegūt valstu un starptautisko organizāciju palīdzību un atbalstu, kas nepieciešams izpostītā reģiona atjaunošanai.

Pēc varas pārņemšanas Gazas joslā 2007. gadā "Hamās" izveidoja paralēlu administrāciju starptautiski atzītajai Palestīnas pašpārvaldei, kuras mītne atrodas Rāmallā, Rietumkrastā.

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