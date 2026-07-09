Ukrainas bruņotie spēki naktī uz ceturtdienu devuši triecienus 12 Krievijas "ēnu flotes" tankkuģiem Azovas jūrā un citiem svarīgiem ienaidnieka mērķiem, paziņojis Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Azovas jūrā trāpīts 12 tankkuģiem, velkonim un kravas kuģim. Nodarītā kaitējuma apmērs un uzbrukuma rezultāti tiek precizēti.
Ģenerālštābs norādīja, ka šie kuģi tika izmantoti, lai apgādātu Krievijas karaspēka grupas ar degvielu un smērvielām, kā arī naftas un naftas produktu transportēšanai, apejot starptautiskās sankcijas. Tie nodrošina energoresursu eksportu, kas ir viens no galvenajiem Krievijas karadarbības finansēšanas avotiem.
Ukrainas bruņotie spēki arī īstenojuši uzbrukumu naftas pārkraušanas terminālam "Jug Rusi" Bataiskā, Krievijas Rostovas apgabalā. Uzņēmuma teritorijā izcēlies ugunsgrēks.
"Minētais objekts nodrošina naftas produktu pārkraušanu eksportam un tiek izmantots, lai apgādātu Krievijas Federācijas karaspēka grupas dienvidu virzienā ar degvielu un smērvielām, kā arī, lai gūtu valūtas ieņēmumus, kas tiek novirzīti bruņotās agresijas finansēšanai pret Ukrainu. Iznīcināta arī pretinieka munīcijas noliktava Sorokino rajonā Luhanskas apgabalā," teikts Ukrainas armijas ģenerālštāba paziņojumā.
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