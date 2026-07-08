Nacionālās apvienības (NA) 15. Saeimas deputāta amata kandidāts Oskars Babris un "Apvienotā saraksta" (AS) kandidāte Inese Zagorska nav sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, apgalvoja partiju pārstāvji, attiecīgos ierakstus Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) reģistros nodēvējot kā kļūdu.
Kā uzsver NA, iesniedzot sarakstu CVK, ir pieļauta kļūda, un politiskais spēks lūdzis CVK šo informāciju labot.
Arī AS uzstāj, ka ieraksts par sadarbību ar citu valstu specdienestiem Zagorskas CVK iesniegtajā anketā radies "tehniskas kļūdas rezultātā". AS vērsies ar iesniegumu CVK, lūdzot veikt atbilstošas izmaiņas deputāta kandidātes anketā, informē politiskais spēks.
Iepriekš vēstīts, ka četri 15. Saeimas deputāta amata kandidāti savās CVK publicētajās anketās tika norādījuši, ka ir sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem.
Šādu atzīmi bija norādījuši "Apvienotā saraksta" Vidzemes apgabala kandidāte Zagorska, NA Latgales apgabala kandidāts Babris, "Gobzema saraksta" Rīgas apgabala kandidāts Jāzeps Janiševs un "Saskaņas centra" Kurzemes apgabala kandidāts Uldis Ozoliņš.
CVK kandidātu datos šī informācija tiek publicēta kā paša kandidāta sniegta informācija. Kandidāta anketā norādīts, ka par informācijas patiesumu atbild deputāta amata kandidāts.
Šāda norāde pati par sevi nenozīmē automātisku liegumu kandidēt. Saeimas vēlēšanu likumā noteiktie ierobežojumi attiecas uz konkrētām personu kategorijām, tostarp bijušiem PSRS vai Latvijas PSR drošības dienestu štata darbiniekiem, tāpēc kandidāta deklarācijā iekļautā atzīme jāvērtē precīzi pēc tās juridiskā formulējuma.
Kopumā 15. Saeimas vēlēšanām iesniegti 14 kandidātu saraksti.
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