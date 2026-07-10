Saprotot, ka ar Kaspara vīriešu velosipēdu kopīgs brauciens nebūs īsti ērts, Olga nolemj rast risinājumu un aizņemas riteni no kaimiņiem. Abi dodas romantiskā vasaras izbraucienā 360TV raidījumā “Slavenības. Bez filtra”, kas pēc ilgāka laika atkal ļauj izbaudīt kopā būšanu un satuvina viņus vēl vairāk.
Kaspars un Olga Kambali 360TV raidījuma "Slavenības. Bez filtra" epizodē nolēma doties romantiskā izbraucienā ar velosipēdiem, taču iecerei radās kāds šķērslis – Olgai pašai velosipēda nav, jo viņa sevi par šī hobija īpašu cienītāju nesauc. Risinājums tika atrasts ātri – pāris nolēma aizņemties riteni no kaimiņiem, lai tomēr varētu izbaudīt kopīgu vasarīgu piedzīvojumu.
“Torte no manis! Uzlieciet uz mana riteņa zīmīti, kāds dzīvoklis bija. Es nāku ar torti,” sacīja Kaspars Kambala.
Tomēr visbeidzot Olga atzīst – lai arī piedzīvojums bijis vērtīgs, riteņbraukšana noteikti nekļūs par viņas jauno hobiju.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu