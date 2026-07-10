Rietumeiropa šogad pieredzēja viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, karstuma vilnim izraisot ekstrēmas gaisa temperatūras, ceturtdien ziņoja Eiropas Savienības (ES) klimata pārmaiņu dienests "Copernicus" (C3S).
Ziņojums publicēts laikā, kad Eiropu šonedēļ piemeklē jauns karstuma vilnis, kas seko rekordkarstam jūnijam un neparasti agram pavasara karstumam maijā. Jūnijā vidējā gaisa temperatūra Rietumeiropā sasniedza 20,74 grādus pēc Celsija, par vairāk nekā trim grādiem pārsniedzot 1991.–2020. gada normu. Tā arī pārspēja iepriekšējo karstākā jūnija rekordu, kas Rietumeiropā bija reģistrēts pērn. "Mēs redzēsim vairāk karstuma viļņu siltākā pasaulē," sacīja stratēģiskā klimata pārzine Samanta Bērdžesa Eiropas Vidēja diapazona laika prognožu centrā (ECMWF), kas pārrauga C3S.
"Tie būs intensīvāki un ilgāki, un tie ietekmēs vairāk ģeogrāfisko rajonu,"
sacīja Bērdžesa. Šis bija otrais karstākais jūnijs, kāds reģistrēts pasaulē un Eiropā kopumā, atzina C3S. Pasaules gaisa temperatūras jūnijā par 1,39 grādiem pārsniedza vidējo līmeni pirmsindustriālajā laikmetā, kas ilga no 1850. līdz 1900. gadam, liecina C3S dati.
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