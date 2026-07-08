Dažādu firmu pārstāvju telefonzvani ar piedāvājumiem iegādāties kādus "īpašus" vitamīnus vai uztura bagātinātājus visbiežāk orientēti uz senioru auditoriju, jo gados jauni cilvēki parasti atsakās produktus iegādāties šādi, priekšroku dodot aptiekām un internetā atrodamajām mājaslapām, reizē salīdzinot arī cenas.

Kad šiem zvanītājiem jautā, kur iegūts telefona numurs, izplatīts skaidrojums ir, ka "tas ģenerēts automātiski". Vai šādi komerciāli zvani ir likumīgi, kā tiek reģistrēti neskaitāmie uztura bagātinātāji, un vai to lietošana vienmēr ir prātīga izvēle?

"Latvijas Avīzes" lasītāja Rita Balode no Mālpils zvanīja uz redakciju un sūdzējās: "Manai māsai kurjers piegādāja uztura bagātinātājus, taču viņa, būdama cienījamos gados, lāgā pat nesaprata, kas tas par sūtījumu. Māsai Lilijai ir 89 gadi, viņai jau nesaprašana par daudz ko, dažbrīd nezina, kur pati atrodas, telefonā vienmēr tik atbild: "Jā, jā!" Iepriekš viņai trīs gadus visādus vitamīnus sūtīja kāda firma no Mārupes, tiem man izdevās atteikt – cilvēki saprata, ka kliente nesaprot, ko piekritusi pasūtīt, un pati aizmirst tos lietot (bet gadās, ka apēd uzreiz vairākas tabletes un sūdzas, ka reibst galva).  

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