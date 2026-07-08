2. jūlijā, kad basketbolista Jāņa Timmas ģimene, draugi un līdzjutēji pieminēja viņu dzimšanas dienā, viņa atraitne Anna Sedokova sociālajā medijā "Instagram" norādīja, ka basketbolists bijis agresīvs, kā arī apgalvoja, ka vienā no konflikta epizodēm viņš viņai draudējis ar nazi, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Uz Sedokovas pausto vēlāk reaģēja gan Timmas pirmā sieva Sana Oša, gan basketbolista ģimenes advokāte Margarita Gavrilova.
Sedokova norādīja, ka no basketbolista aizgājusi viņa agresīvās uzvedības dēļ.
Dziedātāja arī apgalvoja, ka kādā Valentīndienā Timma viņu esot piekāvis tik smagi, ka puse sejas bijusi klāta zilumiem.
Vienlaikus Sedokova norādīja, ka, neskatoties uz piedzīvoto, viņa joprojām mīlot Jāni Timmu.
Uz šiem apgalvojumiem reaģēja arī Jāņa Timmas pirmā sieva Sana Oša uzsverot, ka deviņu gadu laikā, dzīvojot kopā ar Timmu, nekad nav saskārusies ne ar agresīvu uzvedību, ne fizisku vardarbību. Viņas ieskatā, ja cilvēkam būtu nopietnas problēmas ar agresijas kontroli, tās, visticamāk, izpaustos jau pirmajā laulībā.
Savu viedokli paudusi arī Jāņa Timmas ģimenes advokāte Margarita Gavrilova. Viņa apšaubījusi Sedokovas publiski paustos apgalvojumus, norādot, ka dažādus materiālus iespējams safabricēt vai interpretēt sev vēlamā veidā.
Gavrilova pauda pārliecību, ka patiesie notikumu apstākļi tiks noskaidroti tiesas sēde paredzēta 13. jūlijā, un Sedokovas izteikumus raksturoja kā daļu no pārdomātas rīcības.
Plašāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
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