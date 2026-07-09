Velsas dziedātāja Bonija Tailere, kura pasaules mēroga atpazīstamību ieguva ar hitiem "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" un "It's a Heartache", mirusi 75 gadu vecumā, ziņo ārzemju mediji.
Par dziedātājas nāvi ceturtdien paziņoja viņas ģimene un komanda. Paziņojumā norādīts, ka Tailere negaidīti mirusi slimnīcā Portugālē no slimības, kuras dēļ viņai tika veikta ārstēšana. Ģimene norādījusi, ka plašāka informācija tiks sniegta vēlāk.
Šā gada maijā dziedātājai Portugālē tika veikta neatliekama zarnu operācija, pēc kuras mediķi viņu ievietoja mākslīgi izraisītā komā. Vēlāk viņa izņemta no komas, taču mūziķes pārstāvis informēja, ka Taileres veselības stāvoklis joprojām ir ļoti smags un viņa ārstējas intensīvās terapijas nodaļā.
Bonija Tailere, īstajā vārdā Geinora Hopkinsa, dzimusi Velsā un mūzikas karjeru sāka pagājušā gadsimta 70. gados. Viņu pamanīja mūzikas producents Rodžers Bells pēc uzstāšanās klubā Svonsijā, un drīz pēc tam viņa noslēdza ierakstu līgumu.
Starptautisku ievērību dziedātāja guva 1977. gadā ar dziesmu "It's a Heartache", savukārt 1983. gadā izdotā "Total Eclipse of the Heart" kļuva par viņas pazīstamāko skaņdarbu, sasniedzot pirmo vietu gan Apvienotās Karalistes, gan ASV hitparādēs.
Vēl viens no viņas ievērojamākajiem hitiem bija "Holding Out for a Hero", kas skanēja filmas "Footloose" skaņu celiņā. Karjeras laikā Tailere saņēma trīs "Grammy" balvas nominācijas, bet 2013. gadā pārstāvēja Apvienoto Karalisti Eirovīzijas dziesmu konkursā ar dziesmu "Believe in Me". 2023. gadā viņai tika piešķirts Britu impērijas ordeņa locekles (MBE) tituls par ieguldījumu mūzikā.
Pagājušajā gadā dziedātāja kopā ar dīdžeju Deividu Getu un producentu Hypaton izdeva jaunu "Total Eclipse of the Heart" versiju ar nosaukumu "Together". Šogad oriģinālais ieraksts straumēšanas platformā "Spotify" pārsniedza vienu miljardu klausījumu.
Bonija Tailere vairāk nekā 50 gadus bija precējusies ar Robertu Salivanu.
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