Valainis: Interesi par LMT un "Tet" darījumu izrādījuši 23 investori

Patlaban ar 23 investoriem notiek padziļinātas sarunas par iespējamu iesaisti SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) un SIA "Tet" daļu izpirkšanas darījumā no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas "Telia", piektdien medijiem sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
Valdība piektdien ārkārtas sēdē skatīja informatīvo ziņojumu par darījuma struktūru un attīstības progresu. Pēc jautājuma izskatīšanas Valainis norādīja, ka potenciālos investorus nevar nosaukt, bet atzīmēja, ka interesi par darījumu izrādījuši 23 investori, ar kuriem notiek padziļinātas sarunas. Ministrs skaidroja, ka plašais interesentu loks valdībai dos iespēju izvēlēties investoru, kura piedāvājums un redzējums vislabāk atbildīs Latvijas interesēm.
Komentējot potenciālo darījuma summu, Valainis sacīja, ka patlaban notiek uzņēmumu padziļinātā vērtēšana. Sarunu un vērtējumu rezultātā nonāks pie cenas un būs pirmie validētie investoru piedāvājumi. Interesi izrādījuši starptautiski pazīstami investori ar ievērojamu pieredzi dažādās uzņēmējdarbības jomās. Nākamais posms ir saistošo piedāvājumu sagatavošana, kuros investori norādīs nosacījumus, ar kādiem tie būtu gatavi sadarboties ar valsti. Valainis uzsvēra, ka darījumā summas ir pietiekami lielas.
Valainis skaidroja, ka
ir zināms darbs, kas jāveic arī Latvijas drošības iestādēm, lai pārbaudītu investorus.
Ministrs norādīja, ka tas, ka investori ir starptautiski zināmi, nenozīmē, ka viņiem uzreiz tiks sniegta visa informācija. Drošības iestādēm ir jāveic nepieciešamās analīzes un pārbaudes, kas prasa laiku.
Savukārt, komentējot darījuma virzību, Valainis norādīja, ka process lielā mērā norit saskaņā ar plānu.
Valdībai šodien esot sniegts plašs pārskats par situācijas attīstību kopš 1998. gada, lai Ministru kabinetam būtu pilnīga izpratne. Ministrs uzsvēra, ka valdībā valda vienprātība, ka pašreizējā situācija nevar turpināties, jo tā var negatīvi ietekmēt uzņēmumu vērtību, tādēļ nepieciešamas izmaiņas, uz kurām valdība patlaban virzās.
Valainis pauda, ka diskusiju rezultātā tika uzklausīti gan starptautiskie eksperti, kas piesaistīti valdības konsultēšanai, gan uzņēmumu intereses un pamatojumi kapitāldaļu iegūšanai. Tāpat valdībai tika sniegts pārskats par pusotru gadu ilgo sarunu gaitu ar iepriekšējo un esošo īpašnieku, skaidrojot, kādēļ valdība nonākusi pie pašreizējā risinājuma un kāpēc izvēlēts tieši šāds turpmākās rīcības virziens.
Viņš uzsvēra, ka valdība ir atvērta dažādiem risinājumiem, taču tās
galvenais mērķis ir panākt, lai LMT un "Tet" kļūtu par Latvijas tehnoloģiju attīstības virzītājspēkiem, sekmētu eksportu un sniegtu ieguldījumu valsts ekonomikas attīstībā
jomās, kurās līdz šim akcionāru atšķirīgo redzējumu dēļ attīstības iespējas bijušas ierobežotas.
Valainis arī norādīja, ka procesa laikā būtiski uzlabota abu uzņēmumu pārvaldība un pārskatīti biznesa plāni, kas pielāgoti starptautiskajiem standartiem.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) piektdien žurnālistiem sacīja, ka šis ir milzīgs darījums, kas nav īstenots vairāk nekā 15 gadus, un ir loģiski, ka jaunā koalīcija tiekas, lai to pārrunātu.