AT aptur KP uzlikto pienākumu "ss.lv" mainīt lietošanas noteikumus

Augstākā tiesa (AT) apmierinājusi SIA "SS" blakus sūdzību un apturējusi Konkurences padomes (KP) lēmuma darbību daļā, ar kuru "SS" uzlikts pienākums precizēt vai ieviest skaidrus tai piederošās tiešsaistes sludinājumu platformas "ss.lv" lietošanas noteikumus, informēja AT.
Lietā ir pārsūdzēts KP lēmums, ar kuru atzīts, ka "SS" ļaunprātīgi izmantojusi dominējošo stāvokli tiešsaistes sludinājumu platformu tirgū, vienpusēji bloķējot lietotāju kontus un dzēšot ievietotos sludinājumus, ja lietotāji tos bija publicējuši arī konkurējošā sludinājumu platformā.
Vienlaikus ar pieteikumu "SS" iesniedza tiesai lūgumu apturēt pārsūdzētā lēmuma darbību daļā, ar kuru tai uzlikts tiesiskais pienākums trīs mēnešu laikā precizēt vai ieviest tādus sludinājumu platformas lietošanas noteikumus, kas saturētu skaidri noteiktus, objektīvus kritērijus sludinājumu dzēšanai un lietotāju kontu bloķēšanai, kā arī lietotāju sūdzību izskatīšanas kārtību. Tā kā šis lūgums tika noraidīts, "SS" par tiesas lēmumu iesniedza blakus sūdzību.
AT konstatēja, ka lietā izpildās gan subjektīvais, gan objektīvais kritērijs, kas saskaņā ar Administratīvā procesa likumu ir priekšnoteikums pagaidu aizsardzības piemērošanai.
Attiecībā uz subjektīvo kritēriju, proti, būtiska un grūti novēršama kaitējuma vai zaudējumu iestāšanās risku, AT lēmumā secināts, ka ar pārsūdzētajā lēmumā noteikto tiesisko pienākumu "SS" faktiski uzdots ieviest būtiskas izmaiņas sludinājumu platformas iekšējos procesos un informācijas sistēmās.
AT skaidroja, ka tiesa arī nav vērtējusi lietošanas noteikumu grozīšanas samērīgumu un ietekmi uz sludinājumu platformu un tās lietotājiem, ņemot vērā apstākli, ka to savstarpējām tiesiskajām attiecībām principā jābūt stabilām, tādēļ jebkuri grozījumi lietošanas noteikumos būtu jāveic tikai pēc rūpīga juridiska izvērtējuma un pienācīgi informējot platformas lietotājus.
Savukārt, vērtējot pārsūdzētā lēmuma pirmšķietamo prettiesiskumu kā objektīvo kritēriju, AT atzina, ka padomes lēmums nesatur pietiekamu pamatojumu, kādēļ "SS" būtu steidzami jāizpilda noteiktie pienākumi situācijā, kad konstatētais pārkāpums jau ir beidzies, turklāt mērķi, kuru sasniegšanai uzlikts tiesiskais pienākums, ir formulēti vispārīgi un abstrakti, kas liedz pārbaudīt tā noteikšanas samērīgumu un nepieciešamību.
Jau ziņots, ka KP piemērojusi "SS" sodu 186 780 eiro apmērā par konkurējošas platformas attīstības kavēšanu.
Pārkāpuma periodā "SS" tirgus daļa pārsniedza 60% no visu sludinājumu platformu starpā pēc ievietoto sludinājumu skaita,
kamēr citu nozīmīgāko sludinājumu platformu tirgus daļas ir ievērojami mazākas — nākamā lielākā tirgus dalībnieka "Facebook" Marketplace tirgus daļa nepārsniedz 15%.