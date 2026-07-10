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#krāpšana #tiesas #uzņēmēji

AT aptur KP uzlikto pienākumu "ss.lv" mainīt lietošanas noteikumus

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 10. jūlijs, 13:56
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2026. gada 10. jūlijs, 13:56
Sludinājumu portāla "ss.com" ("ss.lv") mājaslapa monitora ekrānā.
Sludinājumu portāla "ss.com" ("ss.lv") mājaslapa monitora ekrānā.
Foto: Edijs Pālens/LETA

Augstākā tiesa (AT) apmierinājusi SIA "SS" blakus sūdzību un apturējusi Konkurences padomes (KP) lēmuma darbību daļā, ar kuru "SS" uzlikts pienākums precizēt vai ieviest skaidrus tai piederošās tiešsaistes sludinājumu platformas "ss.lv" lietošanas noteikumus, informēja AT.

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Lietā ir pārsūdzēts KP lēmums, ar kuru atzīts, ka "SS" ļaunprātīgi izmantojusi dominējošo stāvokli tiešsaistes sludinājumu platformu tirgū, vienpusēji bloķējot lietotāju kontus un dzēšot ievietotos sludinājumus, ja lietotāji tos bija publicējuši arī konkurējošā sludinājumu platformā.

Vienlaikus ar pieteikumu "SS" iesniedza tiesai lūgumu apturēt pārsūdzētā lēmuma darbību daļā, ar kuru tai uzlikts tiesiskais pienākums trīs mēnešu laikā precizēt vai ieviest tādus sludinājumu platformas lietošanas noteikumus, kas saturētu skaidri noteiktus, objektīvus kritērijus sludinājumu dzēšanai un lietotāju kontu bloķēšanai, kā arī lietotāju sūdzību izskatīšanas kārtību. Tā kā šis lūgums tika noraidīts, "SS" par tiesas lēmumu iesniedza blakus sūdzību.

AT konstatēja, ka lietā izpildās gan subjektīvais, gan objektīvais kritērijs, kas saskaņā ar Administratīvā procesa likumu ir priekšnoteikums pagaidu aizsardzības piemērošanai.

Attiecībā uz subjektīvo kritēriju, proti, būtiska un grūti novēršama kaitējuma vai zaudējumu iestāšanās risku, AT lēmumā secināts, ka ar pārsūdzētajā lēmumā noteikto tiesisko pienākumu "SS" faktiski uzdots ieviest būtiskas izmaiņas sludinājumu platformas iekšējos procesos un informācijas sistēmās.

AT skaidroja, ka tiesa arī nav vērtējusi lietošanas noteikumu grozīšanas samērīgumu un ietekmi uz sludinājumu platformu un tās lietotājiem, ņemot vērā apstākli, ka to savstarpējām tiesiskajām attiecībām principā jābūt stabilām, tādēļ jebkuri grozījumi lietošanas noteikumos būtu jāveic tikai pēc rūpīga juridiska izvērtējuma un pienācīgi informējot platformas lietotājus.

Savukārt, vērtējot pārsūdzētā lēmuma pirmšķietamo prettiesiskumu kā objektīvo kritēriju, AT atzina, ka padomes lēmums nesatur pietiekamu pamatojumu, kādēļ "SS" būtu steidzami jāizpilda noteiktie pienākumi situācijā, kad konstatētais pārkāpums jau ir beidzies, turklāt mērķi, kuru sasniegšanai uzlikts tiesiskais pienākums, ir formulēti vispārīgi un abstrakti, kas liedz pārbaudīt tā noteikšanas samērīgumu un nepieciešamību.

Jau ziņots, ka KP piemērojusi "SS" sodu 186 780 eiro apmērā par konkurējošas platformas attīstības kavēšanu.

Pārkāpuma periodā "SS" tirgus daļa pārsniedza 60% no visu sludinājumu platformu starpā pēc ievietoto sludinājumu skaita,

kamēr citu nozīmīgāko sludinājumu platformu tirgus daļas ir ievērojami mazākas — nākamā lielākā tirgus dalībnieka "Facebook" Marketplace tirgus daļa nepārsniedz 15%.

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Ieteiktie raksti

Izpētes rezultātā konstatēts, ka "SS" savu tirgus varu ir ļaunprātīgi izmantojusi attiecībā pret saviem klientiem laika posmā no 2020. gada 13. marta līdz 2021. gada 27. maijam. Šajā laikā uzņēmums īstenoja izslēdzošu praksi, proti, dzēsa un bloķēja lietotāju sludinājumu kontus "SS" piederošajās tiešsaistes sludinājumu platformās ar domēna vārdiem "ss.lv" un "ss.com", ja lietotājs publicēja savu sludinājumu paralēli konkurējošā sludinājumu platformā "pp.lv", kas pieder SIA "Inbokss".

Tāpat uzņēmums to darīja gadījumos, ja lietotājs vēlējās ievietot sludinājumu platformā un norādīja savu "inbox.lv" e-pasta adresi, un sludinājuma reģistrācija nebija iespējama, ja netika norādīts arī cits e-pasts. KP norāda, ka šāda rīcība ierobežoja konkurenta iespējas attīstīties un samazināja lietotāju izvēles iespējas.

KP konstatēja, ka

"SS" bloķēja lietotāju kontus un dzēsa sludinājumus gadījumos, kad lietotāji savus sludinājumus bija publicējuši paralēli arī "pp.lv".

Šāda rīcība galvenokārt bija vērsta pret korporatīvajiem klientiem — auto tirgotājiem un dīleriem, kā arī nekustamo īpašumu mākleriem.

Lietā iegūtā elektroniskā sarakste liecina, ka šāda prakse tika īstenota apzināti un mērķtiecīgi, lai atturētu lietotājus no sadarbības ar konkurējošo platformu, tādējādi apgrūtinot tās iespēju piesaistīt lietotājus un nostiprināties tirgū, norāda KP.

KP secināja, ka šādai "SS" rīcībai nebija objektīva pamatojuma. Proti, lietā iegūtā informācija neliecina, ka kontu bloķēšana vai sludinājumu dzēšana būtu bijusi saistīta ar platformas lietošanas noteikumu pārkāpumiem vai citiem objektīviem apsvērumiem. Gluži pretēji — lietas materiāli norāda, ka šī prakse tika izmantota kā līdzeklis konkurenta izslēgšanai no tirgus.

Padome "SS" noteikusi vairākus tiesiskos pienākumus. Uzņēmumam turpmāk aizliegts īstenot izslēdzošu praksi pret konkurentiem, piemēram, bloķēt lietotāju kontus vai dzēst sludinājumus tikai tādēļ, ka tie ievietoti arī citās platformās, ja vien tam nav objektīva pamata, kas izriet no platformas lietošanas noteikumiem.

Tāpat "SS" trīs mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas jāprecizē vai jāizstrādā lietošanas noteikumi, skaidri nosakot objektīvus iemeslus sludinājumu dzēšanai un kontu bloķēšanai. Noteikumos jāparedz arī sūdzību izskatīšanas un pārsūdzības kārtība, pienākums skaidrot pieņemto lēmumu iemeslus, kā arī iespēja turpmāk pilnveidot noteikumus, ievērojot noteiktos principus.

"SS" 2024. gadā strādāja ar 12,452 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās par 17,3% un bija 8,967 miljoni eiro. Uzņēmums reģistrēts 1994. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2840 eiro. "SS" kapitāldaļas vienādās daļās pieder Jurim Līnim un Andrejam Kivackim.

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