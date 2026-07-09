Harkivā, Ukrainā, Krievijas gaisa trieciena nogalināta 23 gadus veca medicīnas studente no Nigērijas – tikai dažas dienas pirms augstskolas absolvēšanas.
Nnani Adaobi Mariana cieta 29. jūnijā, kad Krievijas agresori nometa aviācijas bumbas Harkivas Holodnohirskas rajonā. Viņa guva smagus ievainojumus, ārsti cietušo aprūpēja Harkivā, bet pēc tam pārveda uz Vāciju, lai nodrošinātu specializētu ārstēšanu. Divu kontinentu mediķu komandas cīnījās, lai vņu glābtu, taču 5. jūlijā Marianas dzīvība izdzisa.
Harkivas Nacionālā medicīnas universitāte viņu atceras kā gaišu, sirsnīgu un apņēmības dziļu palīdzēt citiem. Mariana studēja šajā universitātē kopš 2020. gada, studiju laikā viņa bija izgājusi praksi Kembridžas Universitātē Anglijā un Biruni Universitātē Turcijā. Jaunietei bija atlicis tikai viens eksāmens, lai kļūtu par ārsti.
Detaļas par viņas pēdējām dienām ir īpaši sāpīgas. Brīdī, kad nokrita bumbas, Adaobi kopā ar tuvu draudzeni Fatimu Huseinovu devās uz izlaiduma fotosesiju. Fatima gāja bojā uzreiz, Adaobi sākotnēji izdzīvoja, taču gūtie ievainojumi izrādījās letāli. Tajā pašā uzbrukumā tika ievainoti vēl vismaz 12 cilvēki.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu