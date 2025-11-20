Pagaidu aizsardzība Polijā ir piešķirta 963 tūkstošiem Ukrainas pilsoņu. 2022. gada pavasarī – dažas nedēļas pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā – šis skaitlis pārsniedza vienu miljonu.
Ukrainas pilsoņiem, kuri ieradās Polijā pēc 2022. gada februāra, tika piešķirtas tiesības uz darbu, izglītību, veselības aprūpi un sociālās palīdzības sistēmām (piemēram, bēgļu sievietēm bija pieejams ģimenes pabalsts "800+" par bērniem).
2022. gadā izdevumi Ukrainas kara bēgļu uzturēšanai sasniedza 4,9 miljardus Polijas zlotu (1,16 mljrd. eiro) un bija visaugstākie starp ESAO valstīm. 2023. gadā šī summa bija ap 2,5 miljardiem zlotu (0,6 mljrd. eiro).
Izmitināšanas centros vairs neuzņems
Pēc pilna mēroga iebrukuma cilvēki no Ukrainas Polijā varēja apmesties kolektīvās izmitināšanas centros (to pārvaldītāji saņēma kompensāciju aptuveni 70 zlotus dienā par personu). Līdz 2024. gada vidum tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri izmitināja ukraiņus, kompensēja 40 zlotus dienā par personu.
Kopš 2023. gada bēgļiem (izņemot noteiktas grupas, piemēram, seniorus, grūtnieces, cilvēkus ar invaliditāti) par izmitināšanu centrā bija jāmaksā. Pēc 120 dienām no ieceļošanas brīža – 40 Polijas zlotu dienā, pēc 180 dienām – 60 zlotu dienā. Saskaņā ar informāciju, ko Iekšlietu un valsts pārvaldes ministrija ir sniegusi "OKO.press", 2025. gada 9. jūlijā kolektīvās izmitināšanas centros dzīvo 24,5 tūkstoši cilvēku. Parasti tie ir vecāka gadagājuma vai slimi cilvēki, kuriem visvairāk nepieciešama palīdzība.
Kopš šī novembra Ukrainas bēgļi kolektīvās izmitināšanas centros netiks uzņemti, izņemot sociāli neaizsargātas personas.
Tas nozīmē, ka jaunie, darbspējīga vecuma bēgļi, kas ir nokļuvuši Polijā, nesaņems nekādu atbalstu. Piemēram, jauna, šķietami vesela, kara šausmas piedzīvojusi sieviete ne vienmēr var izdzīvot svešā valstī. Iepriekš viņa 120 dienas pēc ierašanās valstī varēja saņemt bezmaksas izmitināšanu un ēdināšanu.
Kuriem maksā pabalstu, jāmācās poļu skolās
2022. gada aprīlī Izglītības informācijas sistēmā bija reģistrēti 160 tūkstoši Ukrainas bēgļu bērnu, kuri apmeklēja Polijas skolas un bērnudārzus, bet viņi drīkstēja attālināti mācīties Ukrainā. Kopš 2024. gada septembra Polijas valdība noteica obligāto izglītību šiem bērniem un saistīja to ar ģimenes pabalstu izmaksu. Ukraiņu bērnu skaits Polijas skolās šajā mācību gadā palielinājies par 14 tūkstošiem. Nevalstiskās organizācijas gan norādīja, ka Polijā varētu būt pat divreiz vairāk bērnu, jo Iedzīvotāju reģistrā PESEL UKR ir iekļauti 364 500 Ukrainas bēgļu bērnu skolas vecumā. Vai otrtik bērnu neapmeklē skolu? Maz ticams, jo Ukrainas bēgļi netiek automātiski izņemti no reģistra, ja viņi izceļo tālāk uz Šengenas valstīm.
Jau no paša sākuma dažās skolās bija paredzētas īpašas sagatavošanas klases un papildu poļu valodas stundas bērniem no Ukrainas. Pirmajos kara gados sešas stundas nedēļā bija jāmācās poļu valoda, turklāt 24 mēnešus. Bērni sūdzējās, ka tas ir par daudz un viņi jūtas pārguruši. 2024. gadā stundu skaits tika samazināts līdz četrām, savukārt mācību periods tika pagarināts līdz 36 mēnešiem. Līdz šim nav pārbaudīts, cik efektīvas bija nodarbības.