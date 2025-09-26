NATO iznīcinātāji ceturtdien pārtvēruši piecas Krievijas militārās lidmašīnas, kas lidoja tuvu NATO gaisa telpai, neievērojot starptautiskos lidojumu drošības noteikumus, pavēstījusi NATO Sabiedroto Gaisa spēku pavēlniecība.
Ierakstā platformā "Facebook" pavēlniecība skaidro, ka trīs lidmašīnas "MiG-31" un pa vienai "Su-30" un "Su-35" tika identificētas uz rietumiem no Latvijas piekrastes, bet pēc tam eskortētas.
NATO iznīcinātāji pacēlās no Šauļiem, Lietuvā, bet pēc lidmašīnu eskortēšanas droši atgriezās bāzē.
Kā intervijā Latvijas Radio sacīja aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P), Krievijas iznīcinātāju pārtveršana nozīmē, ka NATO šajā situācijā rīkojās pastiprināti un darīs to vēl aktīvāk.
Krievijas militāro lidmašīnu pietuvošanās NATO gaisa telpai vai tās pārkāpšana ir bijusi realitāte jau kādu laiku, atgādināja ministrs.
"Mēs zinām, kur mēs atrodamies ģeopolitiski. Mēs atrodamies blakus agresorvalstij. Šobrīd redzam šo realitāti acīmredzamāk (..)," norādīja Sprūds.
