Francijas prezidents Emanuels Makrons un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien Parīzē parakstīja nodomu protokolu, kas paredz iespēju Kijivai iegādāties no Francijas uzņēmumiem līdz 100 iznīcinātājiem "Rafale" un citu pretgaisa aizsardzības tehniku, paziņoja Parīze.
Nodomu protokolu, kas nav pirkšanas un pārdošanas līgums, paredzēts īstenot aptuveni desmit gadu laikā, paziņoja Francija.
Zelenskis preses konferencē Elizejas pilī nodēvēja šo par vēsturisku vienošanos. "Pirmkārt, Ukraina varēs saņemt 100 "Rafale" iznīcinātājus un ļoti jaudīgus franču radarus - astoņas [jaunās paaudzes] pretgaisa aizsardzības sistēmas SAMP/T. Tas ir stratēģisks līgums, kas darbosies desmit gadus, sākot no nākamā gada," paziņoja Ukrainas prezidents.
Makrons norādīja, ka šī vienošanās paredz iespēju Ukrainai iegādāties Francijas jaunākās paaudzes reaktīvos iznīcinātājus ar pilnu bruņojumu, kā arī paredz papildu apmācību un ražošanas programmas.
Nodomu protokols ietver arī iespēju Ukrainai iegādāties bezpilota lidaparātus, dronu pārtvērējus un vadāmās bumbas, norādīja Makrons, piebilstot, ka pirmās piegādes gaidāmas nākamo trīs gadu laikā.
Francijas ģenerālštāba priekšnieks Fabjēns Mandons šomēnes, uzrunājot Francijas Senāta locekļus, norādīja, ka cīņā ar Krievijas raķetēm Eiropā ražotās sistēmas SAMP/T, ko Francija piegādājusi Ukrainai, ir efektīvākas nekā ASV ražotās sistēmas "Patriot".
Pagājušajā mēnesī Zviedrija un Ukraina parakstīja līdzīgu nodomu protokolu par gaisa spēju attīstīšanu, kas Ukrainai ļautu nākamajā desmitgadē iegādāties līdz pat 150 iznīcinātājiem "Gripen", kas tiek ražoti Zviedrijā.
