ASV spēkā vēršas neapmierinātība ar imigrācijas dienestu rīcību, un īpaši lielu sabiedrības sašutumu izraisījusi divu ASV pilsoņu nošaušana Mineapolē, kur notiek protesta akcijas pret prezidenta Donalda Trampa administrācijas centieniem apkarot nelegālo imigrāciju.
7. janvārī ASV Imigrācijas un muitas dienesta (ICE) aģents nošāva trīsdesmit septiņus gadus veco trīs bērnu māti Renē Gudu, kura tobrīd atradās pie automašīnas stūres. Savukārt 24. janvārī robežsardzes dienesta (CBP) aģents aizturēšanas brīdī nošāva trīsdesmit septiņus gadus veco mediķi Aleksu Preti. Gan ICE, gan CBP atrodas pēc 2001. gada 11. septembra teroraktiem izveidotās Iekšzemes drošības ministrijas padotībā.
Videopierādījumi
Trampa administrācijas amatpersonas nav kavējušas paust savu viedokli par notikušo, uzsverot Preti, kurš strādāja par medicīnas māsu, atbildību par notikušo. Iekšzemes drošības ministrija sociālajos medijos publiskoja foto, kurā redzams pie nogalinātā protestētāja atrastais šaujamierocis ar vairākām aptverēm. Ministrija secināja, ka Preti esot gribējis likumsargiem nodarīt "maksimālu kaitējumu", bet, baidoties par savu un apkārtējo dzīvību, aģents izšāvis. Prezidenta personāla vadītāja vietnieks Stīvens Millers, kurš tiek uzskatīts par ļoti ietekmīgu Trampa padomnieku, paziņoja, ka nogalinātais mediķis bijis terorists, kas "mēģināja nogalināt" likumsargus. Pēc notikušā aculiecinieku publiskotie video tomēr likuši apšaubīt varasiestāžu sniegto versiju. Tajos redzams, kā Preti ar telefonu filmē federālos aģentus, bet pēc tam nostājas starp aģentu un kādu sievieti, kuru likumsargs bija nogrūdis zemē.