Revanša cīņa starp Kristapu Zuti un Juri Zundovski būs cīņu sporta organizācijas "KOK Fights" pasākuma "KOK 128" galvenais notikums, kas šī gada 21. februārī norisināsies Rīgas "Xiaomi Arēnā". Organizatori šo dueli nodēvējuši par lielāko revanša cīņu Latvijas vēsturē.
Cīņa tiks aizvadīta pussmagajā svarā pēc modificētiem noteikumiem. Tiks izmantoti mazie cimdus, un cīņas iznākums netiks oficiāli reģistrēts bokseru bilancēs.
Abi sportisti pirmoreiz tikās pirms gada — 2025. gada 8. februārī. Toreiz četru raundu cīņā pēc tiesnešu lēmuma uzvaru izcīnīja Zundovskis. Kopš šī dueļa spriedze nav mazinājusies. Zutis vairākkārt publiski veltījis aizvainojošus un rupjus žestus Zundovska virzienā.
Kristaps janvārī aizvadīja cīņu pret Franci Rozentālu, kurā piedzīvoja zaudējumu, bet drīz pēc tam publiski paziņoja par nodomu noslēgt sportista karjeru. Līdz ar to gaidāmā cīņa pret Zundovski būs viņa pēdējā profesionālajā uzstāšanās reizē "KOK Fights" turnīrā.
Kristaps Zutis profesionālajā boksā aizvadījis 15 cīņas, no kurām septiņās izcīnījis uzvaru, trīs noslēgušās neizšķirti un piecās piedzīvoti zaudējumi. MMA sacensībās viņš guvis četras uzvaras piecās cīņās, turklāt statistika neietver vairākus dueļus, tostarp iepriekšējo cīņu pret Zundovski. Savukārt Zundovskis boksa ringā aizvadījis 15 cīņas, izcīnot septiņas uzvaras un piedzīvojot astoņus zaudējumus.
"KOK 128" programmā paredzētas arī citas augsta līmeņa cīņas. Galvenajā titulcīņā Latvijas bokseris Milans Volkovs tiksies ar Argentīnas pārstāvi Kristianu Fabianu Luisu. Tāpat ringā kāps arī nepārspētais Latvijas smagsvars Arturs Skabarnieks, kurš aizvadīs līdz šim nopietnāko cīņu savā karjerā pret pieredzējušo Gruzijas sportistu Šotu Betlemidzi.
