Šodien savās mājās Sanfrancisko, Kalifornijā, mūžībā devies izcilais latviešu gleznotājs un dramaturgs, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks Raimonds Staprāns (13.10.1926–29.01.2026).
Raimonds Staprāns bija viena no spilgtākajām latviešu kultūras personībām trimdā – mākslinieks ar starptautisku atpazīstamību un dramaturgs, kura darbi ieņem nozīmīgu vietu latviešu teātra vēsturē. Viņa gleznas izstādītas daudzviet pasaulē, savukārt lugas iestudētas arī Latvijas teātros, raisot plašu rezonansi un profesionālu atzinību.
Par nozīmīgo ieguldījumu latviešu kultūrā Raimonds Staprāns apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
