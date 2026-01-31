71 gada vecumā mirusi aktrise Ketrīna O’Hara, kura filmējusies leģendārajās filmās “Bītldžūss” un “Viens pats mājās”, bet vēlāk ieguvusi plašu atzinību arī ar Moiras Rouzas lomu seriālā “Schitt’s Creek”.
O’Hara nāvi medijiem apstiprināja viņas menedžera Marka Gervica biroja darbinieks. Papildu informācija par nāves apstākļiem netika sniegta.
Aktrises karjera sākās Kanādā, improvizācijas teātrī Second City, pēc kā viņa pievērsās kino. Lomas filmās “Bītldžūss” (1988) un “Viens pats mājās” (1990) atnesa viņai plašu atzinību un nostiprināja vietu kino industrijā. Vēlāk O’Hara cieši sadarbojās ar režisoru Kristoferu Gestu, filmējoties vairākās viņa kulta pseidodokumentālajās filmās, tostarp “Waiting for Guffman” (1996) un “Best in Show” (1996).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu