Amerika liesmās – tā pašreizējo situāciju raksturo pasaules tabloīdi. ASV Imigrācijas un muitas policija (ICE) nepilna mēneša laikā Mineapolē nošāvusi jau otro ASV pilsoni. Tas izraisījis jaunus, masveidīgus protestus, kas draud pāraugt nekontrolējamā vardarbībā. Plašāk ziņo 360TV Ziņas.
Sestdien nošautais 37 gadus vecais amerikānis Alekss Preti bija medbrālis vietējās slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā. Lai gan amatpersonas apgalvo, ka Preti esot grasījies ar ieroci uzbrukt imigrācijas policijas darbiniekiem, aculiecinieku fiksētie video to neapstiprina – lai gan ierocis makstī pie viņa jostas ir redzams, letāls spēks lietots bez acīmredzama uzbrukuma sākuma.
ICE aģenti pilsētā dežurē pastiprinātā režīmā, jo Mineapolē ir viena no lielākajām somāliešu un austrumāfrikāņu kopienām ASV. Viens no prezidenta Donalda Trampa galvenajiem uzdevumiem ir nelegālās migrācijas apkarošana, taču jau otro reizi mēneša laikā iedzīvotāju pretestība sadursmē ar policijas spontanitāti beigusies ar nāvi.
Minesotas gubernators Tims Volcs ir rīkojies asi, pilsētā norīkojot Nacionālās gvardes patruļas, lai aizsargātu iedzīvotājus nevis no nemierniekiem, bet no federālajiem aģentiem.
Tims Volcs, Minesotas gubernators: "Mēs ticam likumam un kārtībai, mēs ticam mieram. Donaldam Trampam ir jāizved šie 3000 neapmācītie aģenti no Minesotas, pirms viņi nogalina vēl kādu cilvēku."
Turpretim robežpatruļas komandieris Gregs Bovino uzskata, ka vaina meklējama politiķu un žurnālistu retorikā, kas provocējot anarhistus. Viņš uzsver, ka imigrācijas misija turpināsies, neskatoties uz "novēršamo traģēdiju".
Situācija ir piesaistījusi arī bijušo prezidentu uzmanību: Baraks Obama norādījis, ka Preti slepkavībai jābūt "trauksmes zvanam" par apdraudētajām pamatvērtībām. Bils Klintons šo nodēvējis par vēsturisku lūzuma punktu.
Tikmēr Minesotas iedzīvotāji ir parādījuši negaidītu solidaritāti, nogalinātā medbrāļa ģimenei saziedojot jau 700 000 ASV dolāru. Uz Minesotu ir nosūtīts administrācijas "robežu cars" Toms Homans, lai mēģinātu stabilizēt situāciju Trampa vārdā.
Pašlaik Mineapoles ielās valda trausls miers, ko uzrauga Nacionālā gvarde. Tomēr federālo aģentu klātbūtne joprojām kalpo kā pulvermuca, kas jebkurā brīdī var izraisīt jaunu sprādzienu ASV iekšpolitikā.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu