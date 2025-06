Turklāt valdība labi izmanto starptautiskas krīzes (pandēmija, karš, inflācija) situācijas, lai noveltu atbildību. Ja ekonomika kļūst vāja, tas ir tāpēc, ka "Brisele nesūta naudu" vai "tas viss ir kara dēļ". Par ekonomikas neveiksmēm vienmēr atbildīgs ir kāds cits, tāpēc šis arī ir veiksmīgi izmantots politiskais ierocis.

Saistība ar Krieviju

2009. gada novembrī "Fidesz" līderis, kurš gatavojās stāties amatā, Sanktpēterburgā personīgi tikās ar Vladimiru Putinu. Šī tikšanās notika abu politiķu savstarpējas iepazīšanās nolūkā. Pēc šīs tikšanās Orbāna viedoklis mainījās un viņa iepriekšējā pretkrieviskā nostāja teju izgaisa. Pēc dažiem mēnešiem divi ungāru uzņēmēji, abi Viktora Orbāna tuvākā loka biedri, devās uz Maskavu, uz bijušo VDK centru. Tika nodibināti politiski un biznesa kontakti.

Saskaņā ar pētniecisko žurnālistu sniegto informāciju Orbāns savu satuvināšanos ar krieviem savējiem skaidro ar apgalvojumiem, ka viņš vēlas panākt spēcīgāku Ungārijas pozīciju starptautiskā mērogā. Viņaprāt, attiecības ar Krieviju nesīs ekonomisku labumu.

Taisnība ir arī tajā, ka Ungārija ir pilnībā atkarīga no Krievijas gāzes un naftas, un tā ir parakstījusi līgumu ar "Rosatom" par savas atomelektrostacijas paplašināšanu. Pirms diviem gadiem aptuveni 90% no Ungārijā izmantotās jēlnaftas bija importēti, bet dabasgāze – aptuveni 80% apmērā, un lielākā daļa no tās tika importēta no Krievijas. Pateicoties tam, Orbānam pietuvinātā valdība un uzņēmēji daudz nopelnīja. Pagājušajā gadā Ungārija importēja rekordlielu gāzes daudzumu, no kuras daļu tā reeksportēja.

Vienlaikus pastāv pieņēmumi, ka Putins šantažē Orbānu, taču pagaidām tam nav pierādījumu. Tas ir vienkārši nesaprotami, kā politiķis, kurš divdesmit gadus ir bijis izteikti pretkrieviski noskaņots, pēkšņi kļuvis prokrievisks. Ir jautājumi, bet nav atbilžu.

Kopsavilkums: sistēmas iekšējā loģika

Viktora Orbāna sistēma ir ļāvusi viņa ģimenei un draugiem, kā arī noteiktai sociālajai grupai uzkrāt neticamu bagātību. Viņiem šī sistēma ir īsts ekonomiskais brīnums, tomēr patiesībā tā ir politiski tehnoloģiska struktūra, kurā varas īstenošanas mērķis ir nevis maksimizēt sociālo labklājību, bet gan nodrošināt politisko izdzīvošanu un pie varas esošo cilvēku bagātību. Kāds valdību atbalstošs politologs to formulē šādi: "Tas, ko citi sauc par korupciju, ir politika..." Šim nolūkam tā lieliski izmanto identitātes politiku, mediju kontroli, manipulācijas ar vēlēšanu sistēmu, valsts atkarības stiprināšanu un valsts tēla pārrakstīšanu.

Protams, ilgtermiņa sistēmas stabilitāte nav garantēta. Jaunākajām paaudzēm ir atšķirīgi mediju lietošanas paradumi, un ekonomiskās krīzes saasināšanās agrāk vai vēlāk izlauzīsies cauri propagandas aizsargtīklam. Pagaidām Orbāna politiskā mašinērija joprojām spēj saglabāt galvenos varas posteņus – valstī, kur politisko realitāti veido lojalitātes, baiļu, cerību un vēsturiskās nostalģijas sajaukums.

Šis ir skaidrojums Ungārijā notiekošajam. Kā teikts klasiskā jokā – divi cilvēki sarunājas, viens no viņiem saka: "Es nesaprotu." Otrs atbild: "Man paskaidrot?" Pirmais teic: "Es pats varu to izskaidrot. Bet nesaprotu..."

