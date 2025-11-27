Heavy snow -0.8 °C
#aviācija #darbaspēks

Aviokompānijas "SmartLynx Airlines" darbinieki tiek nostādīti nelabvēlīgā situācijā, atzīst arodbiedrība

LETA / Latvijas Mediji
2025. gada 27. novembris, 11:00
Aviokompānijas "SmartLynx Airlines" jaunā Boeing 737 MAX 8 lidmašīna lidostā "Rīga".
Foto: Zane Bitere/LETA

Latvijā bāzētajā aviokompānijā "SmartLynx Airlines" pašlaik faktiski notiek darbinieku kolektīvās atlaišanas process, kas tiek ietērpts "pušu vienošanās" dokumentā, aģentūrai LETA pauda Latvijas Aviācijas arodbiedrības valdes priekšsēdētāja Dace Kavasa.

Viņa informēja, ka Latvijas Aviācijas arodbiedrība pārstāv gan "SmartLynx Airlines" stjuartus, gan biroja darbiniekus, vienlaikus neatklājot konkrētu biedru skaitu.

Pēc arodbiedrības rīcībā esošās informācijas, pirmdien, 24. novembrī, bijusi "SmartLynx Airlines" darbinieku sanāksme, un darbiniekiem paziņots, ka viņi var parakstīt pušu vienošanos par darba attiecību pārtraukšanu, kas paredz izmaksāt algu par nostrādāto periodu līdz pirmdienai, 24. novembrim, kā arī kompensāciju par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

"Parasti šādās vienošanās tiek norādīts atlaišanas pabalsts un citi labumi, bet šeit tā nav," norādīja Kavasa.

Viņa minēja, ka pušu vienošanās noteikts, ka darba devējam var nebūt pietiekami daudz finanšu līdzekļu, lai nekavējoties pilnā apmērā izmaksātu atlīdzību par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, un darba devējs izvērtē iespējas sākt maksātnespējas procesu. "Darba devējs šīs vienošanās bija parakstījis, sagaidot darbinieku bezierunu piekrišanu un parakstu," norādīja Kavasa.

Tādējādi darbinieki ar pušu vienošanās parakstīšanu tiek nostādīti nelabvēlīgākā situācijā, jo viņiem netiek nodrošinātas Darba likumā paredzētās kompensācijas un aizsardzība, secināja arodbiedrības vadītāja.

Tāpat darbiniekiem nav skaidrots, kādas darbības ir jāveic, lai vēlāk varētu pretendēt uz likumā "Par darbinieku aizsardzību" darba devēja maksātnespējas gadījumā paredzēto pieteikumu apmierināšanu. Vienlaikus daļa darbinieku nonāk īpaši neaizsargātā situācijā, jo viņu darba vīzas ir piesaistītas darba līgumam, un uz šo brīdi viņi saņem pretrunīgu informāciju par viņu tiesībām un laiku, kas ļauj viņiem palikt Latvijā, informēja arodbiedrībā.

Kavasa skaidroja, ka lielākā daļa "SmartLynx" uzņēmumos strādājošo stjuartu un pilotu strādāja bez darba līguma, bet ar tā saucamajiem "pakalpojuma līgumiem" caur dažādām aģentūrām. "Šīs divas grupas ir visneaizsargātākās, kurām nepienākas nekas, izņemot tos, kuriem ir īsti darba līgumi. Oficiāli darba līgumi ir vairāk nekā 300 darbiniekiem, bet pārējie, kuri faktiski nodrošināja lidojumus, nav atlaižamo darbinieku sarakstā," viņa piebilda.

Kavasa norādīja, ka, parakstot vienošanos, darbinieks piekrīt tās nosacījumiem, un visa informācija par jebkādiem darba attiecību aspektiem tiek nodēvēta par komercnoslēpumu, kas neatbilst Komercnoslēpuma aizsardzības likumam un pasliktina darbinieka stāvokli Darba likuma izpratnē.

Arodbiedrības ieskatā nav pieņemami, ka darbiniekiem netiek izmaksātas visas viņiem pienākošās summas, un turklāt daļu summu, visticamāk, darbiniekam būs jāpieprasa maksātnespējas likumos noteiktajā kārtībā.

Kavasa uzsvēra, ka Darba likums paredz konsultācijas restrukturizācijas gadījumā un nosaka pienākumu darba devējam informēt arodbiedrības un konsultēties ar tām, lai novērstu dažādas neskaidrības un maksātnespējas gadījumā nodrošinātu darbinieku tiesības. Uzņēmums šo pienākumu nekad neesot pildījis.

Tādējādi asociācija aicina darbiniekus apzināties savas tiesības, izdarīt apzinātu un informētu izvēli par to, kā pārtraukt darba tiesiskās attiecības šajā situācijā, kad nav paredzami citi risinājumi uzņēmuma darbības pārtraukšanas dēļ.

Kādreizējais satiksmes ministrs Tālis Linkaits iepriekš aģentūrai LETA atzina, ka "SmartLynx Airlines", kura pirmdien, 24. novembrī, pārtrauca darbību, īpašnieku maiņa īsi pirms tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanas rada daudz jautājumu.

Viņš norādīja, ka veids, kādā "SmartLynx Airlines" nonāca līdz darbības pārtraukšanai, kreditoriem ir jāizvērtē un nepieciešamības gadījumā jāvēršas pret iepriekšējiem akcionāriem.

"Redzams, ka ir mēģinājums nodalīt slikto aviokompāniju no labajām aviokompānijām. Vienu daļu nobankrotēt, lai pārējās varētu turpināt darbu," skaidroja Linkaits.

Satiksmes ministrs Atis Švinka (P) trešdien, 26. novembrī, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja, ka attiecīgajam jautājumam ir pievērsies jau pirms vairākām nedēļām. "Jā, tas ir satraucoši. Mēs izmantojam visus tiesiskos elementus, lai uzraudzītu šo procesu un pievērstu pastiprinātu uzmanību atbildīgajām institūcijām," viņš sacīja.

Vienlaikus "SmartLynx Airlines Latvia" pārstāvji aģentūrai LETA noliedza, ka darbības pārtraukšana būtu iepriekš izdomāta shēma, jo iepriekšējo īpašnieku pārvaldībā "SmartLynx" uzņēmumos šajā un iepriekšējā gadā tika ieguldīti vairāk nekā 100 miljoni eiro. Savukārt jaunajiem īpašniekiem bijuši konkrēti attīstības plāni, kurus dažādu apsvērumu dēļ nav bijis iespējams realizēt.

LETA jau vēstīja, ka šogad 22. oktobrī "SmartLynx Airlines" paziņoja, ka ir mainījušies uzņēmuma īpašnieki. Par "SmartLynx Airlines" īpašniekiem kļuva "SmartLynx Airlines" līdzšinējais izpilddirektors Edvins Demeņus (5%), kompānijas finanšu direktors Mindaugs Kazakevičs (5%) un Nīderlandē bāzēts specializēts investīciju fonds "Stichting Break Point Distressed Assets Management" (90%), kura patiesais labuma guvējs ir Kipras pilsonis Ilijs Iraklijs. Vienlaikus fonds "Stichting Break Point Distressed Assets Management" reģistrēts vien mēnesi iepriekš - šogad 22. septembrī, liecina informācija "companyinfo.nl" mājaslapā, kas atsaucas uz Nīderlandes tirdzniecības reģistru KVK.

"SmartLynx Airlines" vienīgais īpašnieks pirms tam bija SIA "Smart Aviation Holding", kas pieder "Avia Solutions Group", kuras patiesais labuma guvējs ir Ģedimins Žiemelis, liecina informācija "Firmas.lv".

Savukārt dažas dienas vēlāk, 28. oktobrī, Rīgas rajona tiesa ierosināja "SmartLynx" tiesiskās aizsardzības procesa lietu.

Neoficiāli publiskotā informācija mājaslapā "blacklist.aero" liecina, ka kopējās "SmartLynx" saistības pret vairāk nekā 780 kreditoriem esot 238,4 miljoni eiro, tostarp kopējais parāds kompānijas iepriekšējā īpašnieka "Avia Solutions Group" saistītajiem uzņēmumiem esot 174,374 miljoni eiro, bet "SmartLynx" kopējais parāds citiem kreditoriem esot 64 miljoni eiro.

Tostarp mājaslapā norādīts, ka "SmartLynx" parāds, piemēram, SIA "Fedex Express Latvia" veido apmēram 775 000 eiro, AS "BTA Baltic Insurance Company" (BTA) - 117 000 eiro, SIA "ARS Logistika" - 86 000 eiro, SIA "Havas Latvia" - 69 000 eiro, SIA "Novatours" - 67 583 eiro, SIA "Airo Catering Services Latvija" - 53 000 eiro.

BTA pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, ka aviokompānija "SmartLynx Airlines" bija iegādājusies BTA apdrošināšanas polises, par kurām ir jāveic samaksa gadu uz priekšu. Vienlaikus BTA ir veikusi pasākumus, lai samazinātu potenciālā parāda apmēru, un faktiskā parāda summa patlaban esot būtiski mazāka par minētajiem 117 000 eiro.

Tāpat BTA pārstāvji informēja, ka līdz šim saskaņošanai nav saņemts tiesiskās aizsardzības pasākumu plāns, taču BTA turpinās sekot līdzi aktuālajai informācijai un procesa norisei.

Vienlaikus "Novatours" pārstāvji aģentūrai LETA apstiprināja, ka "SmartLynx Airlines" ir parādsaistības pret "Novatours", vienlaikus neatklājot parāda apmēru. Kompānijas pārstāvji no plašākiem komentāriem atteicās, jo "Novatours" rīcībā nav pilnīga un oficiāla dokumentācija, kas ļautu izvērtēt situāciju un lemt par turpmākajām darbībām.

Pārējie iepriekšminētie Latvijas uzņēmumi aģentūrai LETA līdz šim komentārus par parāda apmēru nav snieguši, kā arī "SmartLynx Airlines" pārstāvji aģentūrai LETA nekomentēja kopējo parāda apmēru pret kreditoriem.

"Blacklist.aero" vērš uzmanību uz to, ka apkopotie dati liecina par "SmartLynx" apzinātas maksātnespējas pazīmēm, tostarp uzņēmuma pārdošanu īsi pirms ierosinātā kreditoru aizsardzības procesa, vadības kontroles saglabāšanu, kā arī biznesa sadalīšanu, kas rada iespaidu par mērķtiecīgu parādu izolēšanu. Rakstā secināts, ka shēma līdzinās aktīvu izņemšanas modelim, jo ienesīgās struktūras paliek pie iepriekšējā īpašnieka, bet parādi tiek novirzīti jaunajam fondam.

Aģentūras LETA rīcībā esošā vēstule "SmartLynx Airlines" kreditoriem, kas izsūtīta Demeņus vārdā pirmdien, 24. novembrī, teikts, ka "SmartLynx Airlines" ir konstatējusi, ka mājaslapā "blacklist.aero", kuras autors ir Artjoms Degtjarjovs, publicēti nepatiesi un maldinoši apgalvojumi par "SmartLynx Airlines" un tās notiekošo restrukturizācijas procesu.

Demeņus vēstulē apgalvo, ka "SmartLynx Airlines" veic procedūras, kas tiek īstenotas atbilstoši visām piemērojamajām juridiskajām prasībām un normatīvajiem standartiem. Šie pasākumi ir paredzēti, lai nodrošinātu uzņēmuma lietu kārtīgu pārvaldību un atbilstošu pieeju visiem ieinteresētajiem partneriem.

Viņš arī norāda, ka Degtjarjovs un ar viņu saistītais uzņēmums "Air Justice", kas pārstāv mājaslapu "blacklist.aero", ir izplatījuši apgalvojumus par "SmartLynx Airlines" un mudinājuši kreditorus rīkoties pret uzņēmumu. Vēstulē viņš min piemērus, ka Degtjarjovs un ar viņu saistītās struktūras jau iepriekš ir bijušas saistītas ar iespējamiem koordinētiem reputācijas uzbrukumiem uzņēmumiem, nepatiesu un maldinošu informācijas izplatīšanu un citiem gadījumiem.

Tāpat aģentūras LETA rīcībā ir vēstule no Degtjarjova, kas adresēta "SmartLynx" kreditoriem. Vēstulē minēts, ka veids, kādā "Avia Solutions Group" ir risinājis savas parādsaistības, liecina par rūpīgi plānotu pieeju, kuras mērķis ir izvairīties no korporatīvas restrukturizācijas un novērst maksātnespējas procesa uzraudzību no tiesiskā administratora puses. Viņš vēstulē aicina kreditorus izstrādāt koordinētu stratēģiju un taktisku rīcību.

LETA jau ziņoja, ka Latvijā bāzētā aviokompānija "SmartLynx Airlines" no pirmdienas, 24. novembra, pārtraukusi uzņēmuma saimniecisko darbību. Vienlaikus uzņēmumā apliecināja, ka arī "SmartLynx Airlines Estonia" un "SmartLynx Airlines Malta" ir pārtraukušas komercdarbību, un visas trīs gaisa kuģu ekspluatanta apliecības (AOC) ir apstādinātas.

Lēmums pieņemts, izvērtējot uzņēmuma finansiālo stāvokli un ilgtermiņa darbības perspektīvas.

Demeņus norādīja, ka šis lēmums ir pieņemts, rūpīgi izvērtējot visus iespējamos tālākās darbības scenārijus. "Diemžēl, esošajos apstākļos ir secināts, ka uzņēmuma darbības turpināšana vairs nav iespējama," viņš piebilda.

"SmartLynx" pārstāve Agija Kola-Kanca aģentūrai LETA skaidroja, ka patlaban uzņēmumā turpina strādāt neliela komanda, kas turpina darbu ar lidmašīnu iznomātājiem, lai tās nogādātu atpakaļ īpašniekiem.

Vienlaikus viņa piebilda, ka patlaban precīzi nav iespējams nosaukt darbinieku skaitu, kuri zaudēs darbu, jo darbības pārtraukšana tika paziņota pirmdien, 24. novembrī. Tāpat viņa sacīja, ka kopumā visās valstīs "SmartLynx" uzņēmumos strādāja aptuveni 400 darbinieku, tostarp dažādu profesiju pārstāvji, lielākoties aviācijas eksperti, tostarp aviācijas inženieri, lidojumu plānošanas speciālisti, kā arī atbalsta funkciju veicēji.

Tāpat Kola-Kanca minēja, ka Latvijā "SmartLynx Airlines" aviokompānijas flotē pašlaik ir viena vai divas lidmašīnas, bet pārējās lidmašīnas ir "SmartLynx Airlines Malta" un "SmartLynx Airlines Estonia" rīcībā, kas pašlaik ir atdošanas procesā.

Viņa arī skaidroja, ka "SmartLynx" birojs Rīgā bija izīrēts, tādēļ biroja nākotne ir atkarīga no ēkas īpašniekiem.

"SmartLynx Airlines" pagājušajā gadā pārvadāja kopumā 10,66 miljonus pasažieru, kas ir par 62,5% vairāk nekā 2023. gadā. Pērn "SmartLynx Airlines" veica kopumā 68 085 lidojumus, kas ir par 43,4% vairāk nekā gadu iepriekš, kad aviokompānija veica 47 495 lidojumus, savukārt pārvadāto kravu apmērs samazinājās par 6,8% un veidoja 31 872 tonnas.

Aviokompānijas flotē 2024. gada beigās bija 68 lidmašīnas, kas ir par vienu vairāk nekā gadu iepriekš. Tomēr šogad pavasarī aviokompānija paziņoja, ka lidmašīnu floti samazinās par 30%.

2023. gadā "SmartLynx Airlines" apgrozījums bija 339,027 miljoni eiro, bet peļņa - 11,089 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Savukārt "SmartLynx Airlines" koncerna apgrozījums bija 496,651 miljons eiro, bet peļņa - 22,774 miljoni eiro. Kompānijas 2024. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.

"SmartLynx Airlines" reģistrēta 1992. gadā, un tās pamatkapitāls ir viens miljons eiro.

