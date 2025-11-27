Aviokompānijas "SmartLynx Airlines" darbinieki tiek nostādīti nelabvēlīgā situācijā, atzīst arodbiedrība

Latvijā bāzētajā aviokompānijā "SmartLynx Airlines" pašlaik faktiski notiek darbinieku kolektīvās atlaišanas process, kas tiek ietērpts "pušu vienošanās" dokumentā, aģentūrai LETA pauda Latvijas Aviācijas arodbiedrības valdes priekšsēdētāja Dace Kavasa.
Viņa informēja, ka Latvijas Aviācijas arodbiedrība pārstāv gan "SmartLynx Airlines" stjuartus, gan biroja darbiniekus, vienlaikus neatklājot konkrētu biedru skaitu.
Pēc arodbiedrības rīcībā esošās informācijas, pirmdien, 24. novembrī, bijusi "SmartLynx Airlines" darbinieku sanāksme, un darbiniekiem paziņots, ka viņi var parakstīt pušu vienošanos par darba attiecību pārtraukšanu, kas paredz izmaksāt algu par nostrādāto periodu līdz pirmdienai, 24. novembrim, kā arī kompensāciju par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.
"Parasti šādās vienošanās tiek norādīts atlaišanas pabalsts un citi labumi, bet šeit tā nav," norādīja Kavasa.
Viņa minēja, ka pušu vienošanās noteikts, ka darba devējam var nebūt pietiekami daudz finanšu līdzekļu, lai nekavējoties pilnā apmērā izmaksātu atlīdzību par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, un darba devējs izvērtē iespējas sākt maksātnespējas procesu. "Darba devējs šīs vienošanās bija parakstījis, sagaidot darbinieku bezierunu piekrišanu un parakstu," norādīja Kavasa.
Tādējādi darbinieki ar pušu vienošanās parakstīšanu tiek nostādīti nelabvēlīgākā situācijā, jo viņiem netiek nodrošinātas Darba likumā paredzētās kompensācijas un aizsardzība, secināja arodbiedrības vadītāja.
Tāpat darbiniekiem nav skaidrots, kādas darbības ir jāveic, lai vēlāk varētu pretendēt uz likumā "Par darbinieku aizsardzību" darba devēja maksātnespējas gadījumā paredzēto pieteikumu apmierināšanu. Vienlaikus daļa darbinieku nonāk īpaši neaizsargātā situācijā, jo viņu darba vīzas ir piesaistītas darba līgumam, un uz šo brīdi viņi saņem pretrunīgu informāciju par viņu tiesībām un laiku, kas ļauj viņiem palikt Latvijā, informēja arodbiedrībā.
Kavasa skaidroja, ka lielākā daļa "SmartLynx" uzņēmumos strādājošo stjuartu un pilotu strādāja bez darba līguma, bet ar tā saucamajiem "pakalpojuma līgumiem" caur dažādām aģentūrām. "Šīs divas grupas ir visneaizsargātākās, kurām nepienākas nekas, izņemot tos, kuriem ir īsti darba līgumi. Oficiāli darba līgumi ir vairāk nekā 300 darbiniekiem, bet pārējie, kuri faktiski nodrošināja lidojumus, nav atlaižamo darbinieku sarakstā," viņa piebilda.
Kavasa norādīja, ka, parakstot vienošanos, darbinieks piekrīt tās nosacījumiem, un visa informācija par jebkādiem darba attiecību aspektiem tiek nodēvēta par komercnoslēpumu, kas neatbilst Komercnoslēpuma aizsardzības likumam un pasliktina darbinieka stāvokli Darba likuma izpratnē.