Ja bankomāts nesaprotamu iemeslu dēļ neatgriež tajā ievietoto karti, visticamāk, jāzvana bankai. Bet, ja tas gadās naktī, brīvdienā vai svētkos? Un ko darīt, ja atrod kāda nozaudētu vai bankomātā atstātu bankas karti? Jautā Laila Rīgā.

Ja bankomāts neatgriež maksājumu karti

“Šādas situācijas var ga­dīties, ja klients, piemēram, vairākas reizes nepareizi ie­vada PIN kodu. Tad drošī­bas nolūkos šādu karti neat­griež, lai novērstu situāciju, ka kāds svešinieks, kura ro­kās nonākusi karte, cenšas uzminēt tās PIN kodu. Ja tā ir vienīgā karte, protams, ituācija nav apskaužama. Tad pie pirmās izdevības jā­pasūta jauna maksājumu kar­te,” skaidro AS Swedbank pārstā­vis Jānis Krops. 

Swedbank klienti to var izdarīt gan in­ternetbankā (datora versi­jā vai mobilajā lietotnē), gan zvanot uz tālruni 67444444. 

 

