Uzsverot, ka mums visiem ir viens kopīgs virsmērķis – brīva, neatkarīga un demokrātiska Latvija – Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs TV24 raidījumā "Dienas personība ar Veltu Puriņu" norādīja, ka ikvienam rūpīgi jāizvērtē un jābūt atbildīgam par ierakstiem sociālajos tīklos.
Runājot par sabiedrības saliedētību, Edgars Rinkēvičs teic: "Jā, man arī nepatīk veids, kā par vienu otru lietu diskutē, diemžēl moderno tehnoloģiju laikmets nāk gan ar savu pozitīvo, gan negatīvo pienesumu. Ja tu vienkārši sēdi planšetē, neredzi savu oponentu, gānies un vēl esi anonīms vai arī dari to atklāti, tas sabojā daudzas lietas." Prezidents aicina cilvēkus domāt un izvērtēt informāciju sociālajos tīklos, kas kļuvuši par neatņemamu mūsu dzīves sastāvdaļu. "Tas lielais jautājums ir, cik daudz mēs skatāmies uz to, kas ir sarakstīts sociālajos tīklos, pieņemam to par patiesību un tautas vairākuma viedokli. Lai gan arī ieraksti sociālajos tīklos "X", "Facebook", "Tik tok" vai "Instagram" būs pilnīgi dažādi." Prezidents uzsver, ka ikvienam jāuzņemas atbildība par to, ko raksta, kā pasniedz informāciju un liek tai noticēt.
"Tas ir stāsts par politiķiem, kuri bieži paļaujas uz sociālajiem tīkliem, par žurnālistiem, kuri reizēm saliek tāādus virsrakstus!... Tas ir stāsts par mums katru sabiedrībā.
Mēs visi esam viena sabiedrība, nav "Viņu" un "Mēs".
"Viņi" un "Mēs" bieži tiek radīti mūsu pašu darbības rezultātā," viņš piebilst.
