No nākamā gada 1. janvāra tiks palielināta lielākā daļa autoceļu lietošanas nodevu jeb vinješu likmju kravas transportlīdzekļiem virs trim tonnām, paredz budžeta kontekstā pieņemtie grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā.
Virzīto grozījumu mērķis ir noteikt tādas vinješu likmes, kas atspoguļo faktiskās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, ņemot vērā kravas transportlīdzekļu ietekmi uz autoceļiem. Tostarp grozījumi paredz "nulles" likmi bezemisiju transportlīdzekļiem un likmju noteikšanu emisijas radošajiem transportlīdzekļiem atkarībā no to radīto emisiju apjoma.
Ar grozījumiem paplašināts ceļu tīkls, uz kuru attieksies autoceļu lietošanas nodeva, ar valsts reģionālajiem autoceļiem, kas ir paralēli valsts galvenajiem autoceļiem vai ved uz ostām. Izmaiņu mērķis ir novērst iespējas izvairīties no nodevas maksāšanas, apzināti izvēloties maršrutus, kas patlaban atrodas ārpus nodevas piemērošanas teritorijas. Nodevas apmērs ir diferencēts atkarībā no transportlīdzekļa masas, asu skaita, izmešu klases un lietošanas perioda. Savukārt autoceļu lietošanas nodevas ieņēmumi tiek novirzīti to valsts autoceļu, pa kuriem iekasē nodevu, uzturēšanai un attīstībai.
Līdz šim transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu no 3,501 tonnas līdz 12 tonnām, ja transportlīdzekļa motora izmešu līmenis ir "Euro 0, I, II", nodevas dienas likme bija 15 eiro, nedēļas likme – 37 eiro, mēneša likme – 74 eiro, bet gada likme – 760 eiro.
Savukārt turpmāk dienas likme šiem transportlīdzekļiem plānota 17 eiro apmērā, nedēļas likme – 43 eiro apmērā, mēneša likme – 87 eiro, bet gada likme – 870 eiro.
Vienlaikus transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu no 3,001 tonnas līdz 3,5 tonnām, ja transportlīdzekļa motora izmešu līmenis ir "Euro VI un mazāk piesārņojošs", līdz šim dienas likme bija pieci eiro, bet nedēļas likme – 12 eiro, bet turpmāk dienas likme būs septiņi eiro, bet nedēļas likme – 18 eiro.
Pret šo lēmumu 7. decembrī notika nesaskaņota protesta akcija pie Ministru kabineta. Konkrēti Ogres novada bioloģiskais zemnieks Pēteris Dimants, kurš vienlaikus ir arī Latvijas Zaļās partijas valdes loceklis, bija ieradies ar ķerru, kurā iekrauti mēsli un noplukusi eglīte, lai paustu savu attieksmi pret šo lēmumu. Protesta akcijā piedalījās arī vairāki transportlīdzekļi, kuru vadītāji pauda attieksmi, lietojot auto skaņas signālus. P. Dimants piketa beigās solīja atgriezties pie MK janvārī ar "vairākiem tūkstošiem dalībnieku un simtiem auto", ja valdība nelabos pieļauto kļūdu.
