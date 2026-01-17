Bišu produkti profilaksē un arī ārstniecībā izmantoti jau tūkstošiem gadu. Mūsdienu modernās medicīnas laikmetā ārstniecība ar šiem produktiem, šķiet, gājusi mazumā. Tomēr tā noteikti nav izzudusi. 

Arī Latvijā cilvēki lieto bišu produktus, ja ne ar nolūku stiprināt imunitāti, tad vismaz medus burciņa katram ir mājās, lai pa karotei pievienotu tējai arī vīrusu sezonas laikā. Bez medus tiek lietoti arī citi bišu produkti – propoliss, ziedputekšņi, bišu maize un bišu māšu peru pieniņš. Šie produkti tiek ieteikti tieši aktīvajā vīrusu sezonā. 

Medus

Visbiežāk lietotais bišu produkts, tiesa gan – biežāk kā uztura produkts, nevis ārstnieciskos nolūkos. Tomēr ārstnieciskais efekts ir turpat līdzās. Medus satur ļoti daudz bioloģiski aktīvu vielu. Vīrusu laikā medu var lietot pret klepu un saaukstēšanos, kā arī organisma stiprināšanai. Jā, medus ir garšīgs, tomēr, kā ar jebkuru ārstniecisku produktu, ar to nevajadzētu pārspīlēt. Jāņem arī vērā, ka medus satur ļoti daudz cukura. 

 

