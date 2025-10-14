Lai gan netrafarētie policijas auto ir sevi pierādījuši kā efektīvu līdzekli ceļu satiksmes uzraudzībā, katrā maiņā vēl aizvien atrodas kāds šoferis, kurš riskē zaudēt vadītāja apliecību ātruma dēļ. Pagājušās nedēļas nogalē 360TV Ziņas devās līdzi ceļu policijai Rīgas ielās, lai dokumentētu pārkāpumu ķeršanas procesu.
Jau pirmajā stundā kāds "Volkswagen" šoferis pievērsa uzmanību ar neparastu kļūdu – braucot uz priekšu, dega atpakaļgaitas lukturi. Piebraucot tuvāk, policisti fiksēja vēl vairāk pārkāpumu – vīrietis runāja pa telefonu un nebija piesprādzējies. Tā viņš tika pie vairākiem soda protokoliem.
Nākamais izsaukums – ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts BMW. Kā norāda notikuma aculiecinieki, auto traucies ar vismaz 100 km/h un avārijas brīdī mēģinājis veikt bīstamu apdzīšanu. Pēc sadursmes vainīgais vadītājs kādu brīdi atteicās izkāpt no auto, taču, ierodoties policistiem, atzinis savu vainu. Izrādījās – viņš ir ārvalstnieks no Turcijas. Par laimi, neviens no pārējiem iesaistītajiem nav guvis nopietnas traumas.
Vakara gaitā īpašu uzmanību piesaistīja elektroskūteru vadītāji. Divi no viņiem tika pie iespaidīgiem sodiem – viens 170, otrs 240 eiro apmērā. Abi savus braucienus turpināja kājām. Viens no viņiem šķērsoja krustojumu pie sarkanās gaismas, otrs bija acīmredzami alkohola reibumā. Kā uzsver policisti – mūsdienās bīstamu braucēju kategorijā stabili ieņēmuši vietu arī skūteristi.
Kādā brīdī netrafarētā auto kamera fiksēja kādu autovadītāju bez derīgas apdrošināšanas. Kamēr policisti risināja šo situāciju, gandrīz vienlaikus tika pamanīts vēl viens skūtera vadītājs, kurš reibuma stāvoklī pārvietojās nedroši. Pretēji izplatītajam pieņēmumam, ka brīvdienu naktīs dominē ātruma pārkāpēji, likumsargi atzīst – šobrīd biežāk nākas iejaukties skūteru un mikromobilitātes līdzekļu vadītāju dēļ.
Tomēr arī ātruma rekordisti nav pazuduši. Kāda cita ekipāža rīta agrumā apturēja vadītāju, kurš pilsētas ielās pārsniedza ātrumu par vairāk nekā 50 kilometriem stundā. Šādos gadījumos sods nozīmē ne tikai naudas sodu, bet arī šķiršanos no autovadītāja apliecības.
Ceļu policisti atzīst, ka netrafarēto spēkratu efektivitāte ir neapstrīdama. Tie ļauj fiksēt pārkāpumus brīžos, kad autovadītāji jūtas nesodāmi. Un arī turpmāk šādi reidi naktīs un agros rītos būs viena no prioritātēm, lai satiksmi padarītu drošāku visiem.
