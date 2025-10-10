Pērn Latvijā radīti vairāk nekā 269 000 tonnu pārtikas atkritumu – vidēji 144 kilogrami uz cilvēku, informē SIA "CleanR", atsaucoties uz projekta "LIFE IP – atkritumi kā resursi Latvijā" pētījuma datiem.
Lielākā daļa pārtikas atkritumu – 160 000 tonnu jeb gadā vidēji 85,8 kilogrami uz iedzīvotāju – rodas mājsaimniecībās, un šis apjoms kopš 2020. gada pieaudzis par trim kilogramiem uz cilvēku. Bioloģisko atkritumu šķirošana Latvijā ir obligāta kopš 2024. gada. Tomēr pētījuma dati liecina, ka tikai 11,5% pārtikas atkritumu nonāk bioloģisko atkritumu konteineros un 19,4% – kompostā. Lielākā daļa jeb 51,7% pārtikas atkritumu tiek izmesti sadzīves atkritumos, bet vēl 17,4% tiek noskaloti kanalizācijā, kur tie, kā norāda uzņēmuma pārstāvji, var radīt aizsprostojumus, apgrūtināt attīrīšanu un piesārņot ūdeņus.
"CleanR" valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs pauž, ka katrs šķirotais kilograms nozīmē mazāku vides piesārņojumu un iespēju pārvērst atkritumus vērtīgos resursos. Lai samazinātu pārtikas atkritumus, iedzīvotājus aicina ikdienā rūpīgāk plānot ēdienreizes, sekot līdzi produktu derīguma termiņiem, uzglabāt pārtiku noslēgtos plastmasas vai stikla traukos, izmantot saldētavu, izlietot ledusskapī esošos produktus pirms jaunu iegādes, kā arī pareizi uzglabāt augļus un dārzeņus.
Aptauja
Vai jūs šķirojat bioloģiskos atkritumus?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu