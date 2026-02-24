Pēdējiem gadiem netipiski zemo gaisa temperatūru dēļ šogad Latvijā zemeņu sezona sāksies vēlāk, tāpat arī sagaidāms, ka pašmāju ogu cenas salīdzinājumā ar importētajām būs krietni augstāka, norāda saimniecības “Augusta zemenes” agronoms Guntars Dzērve.
Sen nepieredzētais sals februāra beigās un marta sākumā aizkavēšot stādīšanas darbus segtajās platībās, līdz ar to
pašmāju zemenes tirgū varētu nonākt vien pašās maija beigās vai jūnija sākumā.
Agronoms skaidro, ka parasti frigo jeb saldētos zemeņu stādus segtajās platībās - siltumnīcā un plēves tuneļos sāk stādīt marta sākumā vai vidū, tāpēc pirmās ražas iespējams iegūt jau maija sākumā vai vidū.
Taču ņemot vērā, ka šī gada februārī termometra stabiņš lielākoties saglabājas zem nulles ne vien naktīs, bet arī dienā un tiek lēsts, ka aukstums saglabāsies arī martā, – lielākā daļa zemeņu audzētāju stādīšanu uzsāks vēlāk, kad gaisa temperatūra dienā paaugstināsies, un zeme siltumnīcā būs atkususi un piemērota stādīšanai. Tādēļ arī zemeņu raža, visticamāk, ienāksies nedēļu vai pat divas vēlāk nekā iepriekšējos gados.
Agronoms arī norāda, ka vietējās zemes šogad jau ierasti būs dārgākas nekā importētās.
"Labāka situācija varētu būt tiem, kas zemenes audzē apsildāmās siltumnīcās, taču tas nozīmē augstākas audzēšanas izmaksas un līdz ar to arī ogu cenu. Pēdējo gadu laikā cenu svārstības par pašmājās audzētām zemenēm ir mazinājušās, jo Latvijas tirgu mazāk ietekmē kaimiņvalstu – Lietuvas un Polijas – piedāvājums. Tomēr pircējiem jāņem vērā, ka Latvijā audzētās zemenes ir un arī turpmāk būs dārgākas nekā importa. To nosaka vairāki faktori – mūsu ziemas ir garākas, līdz ar to ogu audzēšanas sezona ir īsāka nekā Eiropas dienvidos, ES atbalsts Latvijas audzētājiem ir mazāks nekā, piemēram, Polijā, turklāt audzēšanai nepieciešamie palīglīdzekļi Latvijas ogu audzētājiem ir mazāk pieejami un izmaksā dārgāk. Jāņem vērā, ka arī pati nozare Latvijā ir salīdzinoši jauna un prasa būtiskus kapitālieguldījumus," tā Guntars Dzērve.
Viņš arī norāda, ka ka nestabilie laikapstākļi arvien biežāk mudina ogu audzētājus pāriet uz audzēšanu segtajās platībās, tāpēc palielinās tuneļu un siltumnīcu apjoms ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas un Skandināvijas valstīs.
“Audzēt ogas atklātā laukā kļūst arvien sarežģītāk, jo pēdējo trīs gadu laikā novērojamas izteikti krasas laikapstākļu svārstības, kas negatīvi ietekmē stādu attīstību un ogu kvalitāti. Rezultātā pieaug arī slimību un kaitēkļu ietekme uz ražas kvalitāti – parādās puves, kas iepriekš bija sastopamas retāk, arvien vairāk savairojas tripši un citi kaitēkļi. Vienlaikus audzētāju un selekcionāru vidū aizvien lielāku popularitāti gūst zemeņu stādu audzēšana no sēklām, kas ļauj iegūt kvalitatīvākus stādus un būtiski samazināt slimību risku, taču šai metodei ir savi izaicinājumi un pagaidām arī izmaksas ir augstas,” rezumē agronoms.
"Augusta zemenes" pārvaldnieks ir SIA "Mad Nordic". Kompānija 2024.gadā strādāja ar 205 763 eiro apgrozījumu un 27 186 eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija. "Mad Nordic" reģistrēta 2012.gadā, tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. "Mad Nordic" vienīgā īpašniece ir Iveta Dzērve.
Uzņēmums nodarbojas ar frigo zemeņu stādu pārdošanu, kā arī zemeņu un aveņu audzēšanu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu