Pievienotās vērtības nodokli (PVN) maizei, pienam, olām un svaigai mājputnu gaļai pilotprojekta veidā plānots samazināt no 2026.gada 1. jūlija līdz 2027. gada 30. jūnijam.
Šiem produktiem tiks piemērota samazinātā 12% PVN likme. Standarta PVN likme ir 21%.
Šīs izmaiņas PVN piemērošanā nākamgad samazinās valsts budžeta ieņēmumus par 15 miljoniem eiro, bet 2027.gadā - par 16,4 miljoniem eiro, teikts Finanšu ministrijas (FM) valdībā iesniegtajā informatīvajā ziņojumā "Par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2026., 2027. un 2028. gadam".
ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis aģentūrai LETA iepriekš teica, ka Saeimā turpināsies diskusijas par iespēju PVN pazemināto likmi noteikt arī cūkgaļai.
Saeimā 2026. gada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt 15. oktobrī.
